黃嘉雯胞姐「殘酷對待動物」罪成

辯方求情時遞上被告黃綺婷（28歲）朋友、上司的求情信，證明其良好品格，指本案為被告帶來重大教訓，希望法庭輕判。裁決後，控方申請將涉事貓交由愛護動物協會處理，惟辯方指被告已養了6年，希望交由被告照顧。裁判官最終批准申請，並叮囑被告不要因本案裁決，「唔好對佢唔好，明唔明白」，被告回答「明白」。

裁判官在裁決中指出，被告聲稱愛貓，但當友人把貓放入洗衣機，被告不但沒有怪責她，反而把片段放上Instagram，認為被告沒有負面反應是不合理，亦不接受被告說是開玩笑的解釋；加上比對被告的相片，影片中按開關掣的手指與被告的手形、特徵一致，亦塗上紅色指甲油，故裁定被告是片中人及罪成。

另外，對於被告聲稱女友人開動洗衣機及拍攝片段，惟該女友人去年中前往英國，故無法出庭。裁判官認為被告年初被捕，有足夠時間向友人求助，且被告庭上作供才首次提及友人，卻沒有證據證明此事屬實，是不合常理。

【案件編號：TMCC1457/21】

記者：鍾藹昕