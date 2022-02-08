熊黛林自認虎媽 一喝孖女乖乖聽話

老公讚新劇好睇

Kaylor與Lyvia未知Lynn是演員，但知道她有份演《家族榮耀》，大年初一到嫲嫲家拜年，Lynn在電視預告閃過，她們一眼已認出，還大嗌「媽媽呀」。Lynn不擔心在劇中歇斯底里的演出會嚇親女兒，因平時對她們也很惡，「嫲嫲很惜她們，對她們很溫柔，所以就欺負嫲嫲，叫她們過來吃東西，總是不聽，但我一喝，她們就乖乖走過去」。Lynn自認虎媽，稱女兒還小未懂選擇，所以無得say no，她自言小時候父母對她和哥哥也管教很嚴，頑皮不聽話即雞毛掃侍候，「我當然不會體罰女兒，但會罰企，她們反而怕罰企，覺得沒面子，每次罰她們站在一角就喊，老公、嫲嫲和婆婆會心痛，我媽咪心痛孫女受罰，更跟我鬧交 」。

Lynn在劇中飾演名門望族馬家大少奶，與二少奶楊茜堯和三少奶李彩華勾心鬥角，經常歇斯底里，又有多場喊戲，她說：「拍到虛脫，但好過癮，將積壓在內心不開心的，藉演出發晒出來，又得到觀眾讚賞，好爽。之前兩三年掛住湊B，今次拍劇當放假。其實我的角色好蠢，所以容易被利用；我本身都蠢蠢哋，很善忘又不記仇，不開心很快便忘記，這樣會開心些。」《家族榮耀》內地已播完，她透露老公睇晒，大讚好睇，說她都幾癲；又透露和楊茜堯有場打交戲，初時不敢下手，但導演嫌太假，唯有硬着頭皮狂搖楊茜堯，然後大力將對方推倒在地上，幸楊茜堯體諒說ok，Lynn亦因太投入，撞落花槽，膝蓋全瘀。

有工作不用等丈夫返屋企

問Lynn幾時再「再放假」？她說：「好想再拍劇，以前小朋友還小，什麼也不懂，反而可往內地工作，但今次返港，大女已經不喜歡我出外工作，每次出街，都問我幾點返家。今年當然希望工作和家庭各佔一半時間，但睇形勢好難，希望他們理解。」不想過像劇中名門生活？她說：「不用工作，相夫教子，是幾好、幾舒服；不過我是忙碌命，喜歡工作，有工作會較開心，有私人空間，不用在家等老公返屋企。」

記者：柯美