【開箱】《致命旅途》「色戒男」失憶 尋回真我更痛

車禍昏迷 醒來記憶身分消失

《致命旅途》講述車禍後男子受傷昏迷，在醫院醒來後記憶全失，新紮女警Helen負責他的案件，首要任務是要找到他的身分。然而男子身上除了一張字條寫有約會的時間地點外，資料欠奉。男子急欲尋回身分，傷勢未癒仍堅持赴約。到達字條所述的地點後，認識了女侍應Victoria，怎料餐廳發生爆炸，男子隱約知道有人要殺害他。Victoria載他繼續搜查。

另一方面，神秘男子Billy到訪醫院聲稱要探訪失憶男不果，他離開後，護士通知Helen有人曾來訪。Helen輾轉查到Billy地址，想知道他是否認識失憶男，感覺對方行為怪異，卻毫無線索。失憶男則從閉路電視片段發現蛛絲馬迹，包括曾買下樹熊公仔，內藏手提電話，並接到一名叫Marco的男子求救電話。其實Billy是國際大毒梟Kosta的心腹，奉命要剷除失憶男。失憶男後來從乘搭直升機尋找Marco的過程中，發現Victoria簽署文件的筆迹，與赴約字條上的字迹如出一轍，Victoria和盤托出稱兩人之前在峇里島認識，有過激烈情緣，但已經分手，並告訴失憶男他原名Elliot Stanley。

如果觀眾以為故事就此完結，就太低估此劇監製兼編劇哈利和積威廉斯兄弟（Harry and Jack Williams）；他倆曾製作大獲好評的《邋遢女郎》，亦是《失蹤》（The Missing）和《誰在說謊》（Liar）等英劇的編劇，拿揑懸疑劇情得心應手。《致命旅途》亦不例外，從車禍中醒來後的Elliott，對前事毫無印象，完全不清楚自己是怎樣的人，既迷惘又不失同情心的他，偶爾有暴力一面，隨着劇情發展，觀衆會漸漸從他的角度出發，對此角色又愛又恨。

角色立體刻劃

圍繞Elliot的失憶故事，大致可分成4條支線，而且雖然短短6集，每個角色卻立體而豐富。像女警Helen，未婚夫Ethan非常自我中心，經常向她情緒勒索；Helen一直希望透過工作證明個人實力，Ethan不但無視，更讓她在感情與職責之間被左右拉扯。她不時忍讓，直到與Elliot獨處一夜，傾訴照顧患病父親時的苦困，甚至曾萌輕生之念，之後反而從與Ethan的感情困局裏自我釋放。

Victoria是漂亮性感又聰明蠱惑的女騙子，打大毒梟Kosta主意期間，在峇里島邂逅Elliot，兩人互相吸引，瞬間打得火熱，並偷去Kosta一袋錢逃到澳洲準備過新生活。激情過後，兩人的相處是火星撞地球，不時爭吵。重遇Elliot後，她餘情未了，Elliot更發現她真實的一面。

Kosta來自貧民區，與哥哥Dimitri感情要好，後者卻在少年時代無故失蹤。Kosta擺脫不了被遺留下來的恐懼感，並幻想兄長總在身邊，慢慢變成分裂出來的另一人格，總刺激他更暴戾的一面浮現；譬如剛抵達澳洲時僱車追蹤Elliot的一幕戲，司機碎碎念，還用環保飲管發出怪異聲響，「哥哥」又跑出來鼓勵他教訓對方。結果司機被他用飲管插爆眼睛，還丟了性命。

刑警Lachlan盡忠職守，行內有口皆碑，但身患絕症，所餘時間無多，而且太太被Kosta綁架，威脅Lachlan必須找出Elliot下落，他迫於無奈更殺害了同袍。Elliot被Lachlan挾持再見Kosta的一幕，陰差陽錯喝下混有迷幻藥的清水，出現無窮幻影，包括見到垂危的父親、與Victoria的認識經過等。他清醒後慢慢把過去拼湊出一幅圖像，可是還有失落的一角：Elliot經常會夢見一個長髮女子，回眸看着他微笑，她到底是誰？結局一集這神秘女子的身分揭盅，Elliot卻難以面對，Helen也一度沒法原諒他。

據報有粉絲希望此劇有第2季，但也有觀衆認為結局很爛，不及頭三四集精彩。監製及編劇哈利和積威廉斯兄弟受訪時稱很喜歡跟此劇的台前幕後合作，也喜歡此劇所建構的世界與調子，而且故事結尾也有發展空間，若大家真的期待看續集，他們就要想想怎樣構思新劇本。