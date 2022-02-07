《青春不要臉》結局重現紅星經典場面 余德丞丁子朗上演「男男吻」 白彪驚喜客串

監製潘嘉德出名又出樣

至於藝訓班學員成長片段也有不少彩蛋，有已故邵逸夫爵士及當年台前幕後前輩片段，包括杜琪峯、甘國亮、林嶺東、黃日華、苗僑偉、李添勝、《青春不要臉》監製潘嘉德（德哥）等。《青》劇另一監製林肯特別為德哥預備驚喜致敬位，德哥前晚看後開心說：「估唔到我不但有名出，仲有樣𠻹，多謝阿肯！」

另一驚喜位是「第一代郭靖」白彪客串，在劇中的古裝劇飾演大俠「根叔」，以前輩身分教訓齊輕舟（丁子朗飾）別擅自改劇本影響同劇對手。林肯表示：「白彪在劇集的武俠世界入面，是好有代表性的演員，請到他客串好開心。」

娛樂組