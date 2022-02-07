推自家服裝品牌進軍時裝界 溫碧霞做生招牌吸客

Irene說：「一直夢想有自家服裝品牌，去年與內地一間大型服裝公司傾成合作，首批服裝將於3月推出，會是雪服，以動物和植物為主題，希望透過服裝，令大眾愛護大自然和動物。未來會推出便服、運動裝、婚紗和晚裝等。我有參與設計，當然會做埋生招牌代言人。」

感激老公支持追夢

Irene透露今年還會出兩首歌曲《祇是太愛你》和《我們的18歲》主題曲，工作很充實。Irene感謝老公支持，「好多謝老公，一直以來給予我很大自由度，這兩年，我在內地不停工作，留在香港的時間很少，他毫無怨言，很支持我工作，成就我完成一個個夢想。所以回港短聚，很珍惜和老公相處，兒子每天都黐實我，放學回家見不到我，就奪命追魂call，不停問我幾時回家。今次回港，兒子長高了很多，已高過我了」。

記者：柯美

場地提供：富衛1881公館

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