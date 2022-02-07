戲言「有體臭」激嬲胡定欣 陳山聰補派大利市賠罪

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

陳山聰日前於社交網先後上載胡定欣及李施嬅拜年短片，兩人派利市給他的兒子陳霆軒（Jaco）時，胡定欣慘被請「食檸檬」，Jaco擰歪面拒惜惜；李施嬅則獲Jaco微笑對待。陳山聰搞笑留言：「我懷疑阿胡婆婆（胡定欣）有體臭！」

陳山聰昨日笑稱現在囝囝比他更紅，但因留言惹胡定欣不滿，對方見到報道即致電罵他，他說：「我只是寫來講笑，原本她看不到沒有事，但被報道了，定欣鬧鬼我，問是否『玩嘢』，𠵱家大鑊，有排搞，我要封兩封大利市給她。她成日整蠱Jaco，其實warm up之後，Jaco都肯畀定欣抱，他們有啲好friend的片段，我沒有放出來。」

姚子羚伍允龍求好姻緣

姚子羚笑稱不怕見到Jaco，因為有胡定欣墊底。問農曆新年可有被催婚？她表示今年犯大歲，有去拜神祈福順道求姻緣，希望早日遇到如意郎君，問不是已經有如意郎君嗎？她笑道：「如意郎君唔嫌多，可以再揀下。」

伍允龍表示忙於為電影《九龍城寨之圍城》開工，雖然每日收工都好攰，但也趁農曆新年有幾日假期，到好兄弟安志杰家中拜年，探望契仔契女，他說：「安志杰在內地拍戲，太太Jessica C.和仔女在香港，我身為契爺有時間都要去見契仔契女，派利市給他們。」

問伍允龍可有被母親催婚？他說：「我比媽媽更心急，所以她不會催，都想找個不是玩玩吓的伴侶，年紀也不小，所以會用多些時間去觀察，我都會去和朋友食飯認識吓，但不可以求其，感情事是可遇不可求的。」

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