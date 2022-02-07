被封新一代笑匠 呂爵安稱受不起 只算「小諧星」

記者：柯美

攝影：劉永銳

Edan認為成功笑匠要一開口便引人發笑，笑話和話題要緊貼潮流，大眾有共鳴，「為何那麼多人都說喜劇很難，因為每個人對好笑的定義都不同，甚至不同年代，大家對喜感和好笑的定義都有所轉變，以前覺得十分搞笑的電影，現在重看，可能不再好笑」。

喜歡搞笑 做綜藝節目

自小喜歡看喜劇的Edan，是周星馳和鄭中基的粉絲，視二人為學習對象和目標，今次可以與鄭中基合作，既驚且喜。

經常以搞笑姿態示人的Edan不擔心被定型，以及影響在MIRROR的歌手形象。他說：「我本身也喜歡搞笑和做綜藝節目，能夠帶給觀眾歡樂，並不是件壞事，所以沒想太多。」

他透露《大叔的愛》田一雄的角色可能太極端，之後找他演出的電影《過時過節》及劇集《i.SWIM》都不搞笑，就算賀歲片《闔家辣》，也不像他在《大》劇中那樣瘋狂。他說：「看完這些作品，不會那麼易將我定型，反而覺得Edan可塑性很高，不單只識搞笑。」他形容自己百變，可以搞笑，又可以認真和型格，未來期待有更多不同挑戰。

不夠叻所以要雙線發展

至於偶像包袱，Edan表示絕對沒有，認為在音樂方面已經好有包袱，其定位又不是好偶像派，所以無需在其他方面再有這種包袱。不過他自言有底線，叫他全裸，他不會即時答應，都要考慮。Edan說：「我條路不可以單一，不是因為覺得自己演戲和唱歌都有才華，是如果我單一好叻可以單一，問題是我不夠叻，所以才要雙線發展。」

場地提供：香港瑰麗酒店

呂爵安髮型：Man Chan@Chic Private I salon

服裝/珠寶：Sandro, Giuseppe Zanotti /Bulgari

化妝：Giann Cheung、Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

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