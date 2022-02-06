【開箱】《隔壁的Chikara》 諸事男重整鄰里關係

收視低開未如理想

《隔壁的Chikara》上周播出第2集，收視率錄得10.7%，較首集11.5%下跌0.8個百分點，成績未如理想。如果數字並不代表一切，且看日本傳媒早前的問卷調查，結果菅田將暉主演的富士電視台劇集《勿說是推理》滿意度稱冠，《隔壁的Chikara》十大不入。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看，自行定奪。

《隔壁的Chikara》講述已婚並育有兩名子女的作家中越力（松本潤飾），個性善良但愛管閒事。首集以中越家搬進新社區揭開序幕，阿力逐一拜訪鄰居，見到沉默不語的小女孩、舉措可疑的亞裔女子，甚至從大廈管理員口中得悉某單位住戶「少年A」曾犯下轟動案件等，感覺就似田中圭主演的《輪到你了》，懸疑感欠奉。

阿力對於沉默小女孩尤其在意，某日聽到鄰居呼叫，擔心女孩遭父親木次學（小澤征悅飾）虐待，於是按捺不住，插手鄰居家事。第2集劇情大同小異，講述阿力驚聞老婦求救，以為樓上兩婆孫發生爭執，其實患有認知障礙症的清江婆婆（風吹純飾）誤認孫兒託也（長尾謙杜飾）入屋打劫。阿力為了減輕託也應付高中考試的壓力，自告奮勇照顧婆婆。

阿力或許是大部人眼中的所謂「好人」，但在女兒心目中，卻一文不值。話說她在作文題目《將來的夢想》提到「我想成為什麼人」，阿力興致勃勃問她，可有考慮以父母為榜樣？女兒表示「以父親為目標的機會率是0」，原因是爸爸多管閒事，卻沒認真思考自己的人生。這個諷刺的答案，正好反映社會現實，誰不應該為自己打算？只懂為他人着想，注定成為失敗者。

《隔壁的Chikara》探討現代人的鄰里關係，在各家自掃門前雪的大前提下，阿力想力挽狂瀾，以昭和時代的熱情，打破令和時代的冷漠，就算被女兒、鄰居及管理員冷嘲熱諷也在所不計，冒着捱罵甚至捱告風險，逐家逐戶解決問題，完全符合日劇的熱血傳統，然而正能量愈高，給人感覺愈離地。

遊川和彥擅長創作言行偏鋒的女性角色，例如《女王的教室》毒舌班主任天海祐希、《魔女的條件》大搞師生戀的松嶋菜菜子，而後者在《女管家三田》飾演冷淡得近乎冷血的家庭女傭，都令觀眾留下深刻印象。《隔壁的Chikara》改以男主角為中心，松本潤角色性格並不討好，愛管閒事更令人煩厭，但按照編劇的套路，結局將會來個大逆轉，身邊人都會因他而改變，如果喜歡這類「正向」作品，《隔》劇便是你那杯茶。

上戶彩演賢妻 支持丈夫

松本潤在《0.1無罪真相》扮演精英律師深山大翔，落力為無辜者洗脫嫌疑，這種鍥而不捨的精神，延續到《隔壁的Chikara》中越力身上，他演來輕鬆且稱職，但因角色性格不討好，觀感上難免扣分；上戶彩剛好相反，飾演其妻中越燈，是個職業女性，默默支持丈夫，形象設定可愛，可惜出場不多，淪為花瓶。

值得一提的是跟遊川和彥數度合作的松嶋菜菜子，劇中飾演言行神化的鄰居道尾賴子，似有不可告人的秘密；菜菜子為配合角色，刻意改變聲線，帶來新鮮感，但跟上戶彩一樣暫時戲分甚少，加上此劇以群戲為主，難免令人擔心她無用武之地。