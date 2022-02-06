新《死蠢鬥一番》美優先場票房報捷

【明報專訊】《蜘蛛俠：不戰無歸》在美國上映7個星期依然是票房冠軍，不少業內人士關注該片開畫邁向兩個月，可會退位讓賢？上周四（3日）分別有《死蠢鬥一番》尊尼諾斯維（Johnny Knoxville）主演的新一齣「死蠢」搞笑系列《Jackass Forever》及《明日之後》科幻片大導羅倫艾默烈治（Roland Emmerich）新作《月球隕落》（Moonfall）上映優先場，結果前者以170萬美元（約1326萬港元）報捷，估計首周末收1500萬至2000萬美元。據美媒報道，《Jackass Forever》成本僅1000萬美元，上映數天已可收支平衡，在爛番茄影評網站，也獲得九成好評。