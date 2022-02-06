抱抱招財貓催運 黎諾懿等適當時機開展飲食王國

近年黎諾懿在農曆新年前特別忙碌，要為他建立的食品品牌忙做善事，推出糕點送贈弱勢社群。他稱「店小懿」成立的初心是回饋社會，有善長支持買大批糕點送贈慈善機構，他亦沒有視這些是賺錢的生意。時常被問及捐多少錢？他會說是心意，不是數目大小，今年便捐贈香港盲人輔導會給有需要的人。他愛煮食，但不喜歡用煮食賺錢，見別人品嘗他的食品會好開心，若以賺錢為目標，會對自己要求高兼壓力好大，待有心力與適當時機，才開展他的飲食王國。

研製賀年菜式「鮑魚撈起」

黎諾懿在熒幕展現了廚神的風範，今年他研製新賀年菜式「鮑魚撈起」，他說：「重點是我煮的鮑魚汁，一般『撈起』的醬汁也是酸甜的，今次我用鮑魚熬汁，是不同口味。」他親自下廚包辦16人的菜式也沒難度，但他在家中很少展身手，朋友到訪或老婆特別要求時，他才會下廚。

好友伊健未抱過「小冬牛」

黎諾懿家中有大仔「小春雞」外，去年還添細仔「小冬牛」，一家四口齊賀年。問今年農曆新年是否特別熱鬧？他稱由於細仔只有一個多月大，疫情下要特別小心，故盡量避免朋友到訪，連好友鄭伊健也未抱過「小冬牛」。過往他們習慣是大年初三相約食開年飯。提到4歲半的哥哥「小春雞」已大個仔？黎諾懿稱不執著傳統新年習俗，故不會要求兒子向長輩斟茶或其他儀式。至於兒子的利市？他坦言有時會用了，反正也是存放銀行，「小春雞」暫時未懂得錢的價值，只知道可以用錢買東西，現在不急於教他理財，待他八九歲才再打算。

回歸劇組 戲鬥陳自瑤

過往兩年，黎諾懿參與綜藝節目演出外，更兼任幕後監製工作，其中有在馬來西亞播出，觀眾反應很好。他說希望虎年疫情退去，回復正常的生活與工作，他監製的節目可以出埠拍攝，例如往馬來西亞。他對綜藝節目的幕後工作有興趣，只要啱主題，製作的自由度很大，未來他會循這方向發展，相比較下做劇集的監製複雜得多。不過，演出電視劇仍是他的本業，已兩年沒有拍劇，農曆新年後會開工投入劇組；今次跟陳自瑤合作，是有關婚姻的故事，跟編劇曾合作《BB來了》，聽故事也覺得吸引，視為新嘗試。

場地提供：夢樂園（尖沙嘴）

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

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