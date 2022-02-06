大結局留伏線 監製想原班人馬拍第2季 《IT狗》凌文龍3分鐘對白感動觀眾

《IT狗》大結局中阿信的對白成金句，「或者到咗呢一刻，你仍然覺得我哋呢班人蠢，但係我話畀你聽，香港創科欠缺嘅從來都唔係乜嘢技術，因為最好嘅技術，我哋20年前已經擁有過，真正令到呢個城市停滯不前嘅，亦都唔係你所講嘅無知同埋短視，而係我哋對香港創科都已經失去咗信任。我哋實在經歷過太多欺騙、出賣，所以每一個人都習慣咗喺被人出賣之前，先將自己賣一個好嘅價錢，你所講嘅無知其實係一種世故，你所講嘅短視其實係一種無奈，佢哋嘅問題唔係蠢，佢哋係太過聰明，聰明到明白眼前嘅利益先至最值得信任；但係就算係咁，我知道仲有一班唔夠聰明嘅人，為咗自己嘅夢想，為咗呢個城市嘅未來艱苦前行，或者佢哋就係你所講嘅蠢人，但係我同你講，佢哋先至係一班有信念嘅人，只要我哋每一個人都堅守自己嘅信念，我哋一定可以追番失去咗嘅20年，搵番一個真正屬於我哋自己嘅未來。機會從來都唔需要人哋畀，機會係留畀有信念嘅人」。

凌文龍：是團隊的努力

凌文龍回覆《明報》稱也被「機會係留畀有信念嘅人」這句話深深打動。他表示《IT狗》播映初期，「阿信」被指好蠢、好討厭，也令他不開心，他抱着一個信念，就係希望觀眾睇落去，會明白阿信經歷一個面對現實世界但仍堅守信念嘅人生。所以觀眾最後被阿信感動、鼓舞，是團隊的努力，非常感謝觀眾。

監製羅耀輝則歸功於編劇寫得好好，對於凌文龍獲激讚，原來當日識英雄的是羅耀輝，他從未跟凌文龍合作過，看過他演出的《黃金花》便提議導演約見，當時凌文龍因為演出舞台劇撞期，劇組遷就他而延遲開工一個月，羅耀輝說：「現在證明了凌文龍好適合這角色。」

羅耀輝：給觀眾情緒出口

羅耀輝稱當初導演簡君晉跟他提出《IT狗》的構思是好玩的職場劇，喜劇為主，在前10集也是輕鬆搞笑，中後段則更有戲劇性。疫情下與種種壓力，劇集目的就是給觀眾情緒出口，有開心、感動又有些道理，都是為大家打氣。劇集播映後的熱烈反應是意料之外，播出一星期後，感恩觀眾看到劇組的用心。《IT狗》夠貼地，有認為反映社會議題？羅耀輝稱每人的睇法不同，但只有一個核心，不要放棄信念！他稱有人會嫌「阿信」好煩，但他就是堅持信念沒有放棄理想。

《IT狗》幫助一班演員「入屋」，羅耀輝稱演員套入角色好fit，開心他們獲觀眾認識，他們亦演得好。選角時他跟導演是以戲為先，陳湛文、岑珈其不是高大靚仔，還有Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）等也演得好。

演員拍得開心成為一Team人

前晚不少網民衝到ViuTV總經理魯庭暉的社交平台留言，盼有《IT狗》第2季。羅耀輝近日經常被追問第2季是否開拍，他稱雖然留有伏線，但對第2季未有頭緒，因為第一步是要ViuTV拍板才有下文。至於是否原班人馬演出？他說：「若《IT狗》有第2季，演員絕對願意原班演出，雖然拍攝辛苦，但他們拍得好開心，真正成為一Team人！」

娛樂組

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