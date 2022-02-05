虎年大展鴻圖 曾比特P1X3L要上大舞台

Mike想練六嚿腹肌

Mike將新一年的計劃藍圖畫出來，包括宣傳新歌《新年快樂》，但因歌詞偏傷感，提議歌迷於農曆新年過後才聽；他又畫了舞台，目標是舉行個人演唱會，跟歌迷分享音樂及見證他的成長；之後畫搞笑的爆炸頭公仔，除了是他的特徵外，其偶像歌手Bruno Mars與The Weeknd也是爆炸頭；Mike還要練大隻，想將現在的一嚿腹肌變為六嚿。

P1X3L正能量爆燈

P1X3L合力畫了巴士、砌圖及寫上登「九龍灣小巨蛋」的願望。成員Phoebus畫趣怪巴士，車頂有隻章魚，又畫了似芝娃娃的頭，代表P1X3L三子。George不介意被指似芝娃娃。Marco是章魚的原因是他愛嘟嘴外，在第一首歌的MV中，其髮型似濕了的章魚燒。他們補充巴士的重點是尾後的3點，是繼續向前衝的意思。George說砌圖是給粉絲的祝賀，多謝他們一直的支持。Marco希望在九展Star Hall舉行音樂會，他又畫了3個火柴人並寫上「Yeah」，他們無論遇到任何事也開心、樂觀面對，正能量爆燈！

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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