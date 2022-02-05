陳煒避疫 婚宴押後 激吻丁子朗 戴祖儀澄清無伸脷

陳煒去年答應醫生男友陳國強求婚，計劃4月舉行婚禮，她即將投入拍劇，未來數月將公私兩忙，她說：「因疫情關係，婚宴要押後舉行，視乎情况再定檔期。（有否失望？）不會，其實之前沒什麼計劃，都是我生日時才求婚，我想會先註冊結婚，擺酒時再播放註冊時的畫面跟大家分享。」至於何時結婚註冊，陳煒表示要先遞交資料再排期。

郭晉安讚陳煒有愛心

安仔與陳煒在新劇《回歸》扮演夫妻，安仔表示很期待跟陳煒合作，皆因之前在晚宴上認識對方已留下深刻印象，他笑說：「那次我第一次食『殘廢餐』，坐煒哥隔籬，完全不用夾餸，她全程照顧我。後來我終於搵出原因，除了她對人細心、有愛心，就是她減肥，只夾餸給人，自己食得少。我曾幻想一齊開工時，煒哥會不會這樣？」陳煒笑說：「其實我一向都這樣照顧別人，尤其食火鍋，夾餸給人，自己只食菜。」郭晉安稱因疫情肆虐，農曆新年假期沒外出拜年，只跟家人留家度歲，閒時親自下廚，老婆歐倩怡就負責炮製甜品，他說：「我當練廚藝，因劇中要入廚，稍後還要學拋鑊。」

戴祖儀在劇集《青春不要臉》跟丁子朗的激吻戲成網上熱話，她笑說：「迴響大到我都不敢發帖留言。我知道有網民質疑我們咀到伸脷，我澄清，大家都無伸脷！」不過，戴祖儀大爆拍攝時被丁子朗撞爆她的嘴唇，「拍拍吓覺得痛，cut機後發現牙上有血，見紅希望旺收視。拍攝時沒時間尷尬，因為走位很多，但都幾順利」。她笑言在《青》劇慘被摑面、遭掟蛋糕，在《回歸》與《曙光》中演強勢女生，不再被欺負。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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