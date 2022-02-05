【開箱】《真相影印店》 拒絕沉默的女孩 捍衛尊嚴與真相

醉酒斷片痛失獎學金

《真相影印店》講述大學新生Sur參加學校的太陽劇團，負責網頁設計；劇團在比賽中勝出，獲得到京都演出的機會，並準備在編劇Rama的大宅舉行慶功宴。Sur和在影印店兼職的好友Amin一起出席，後者提早離開；Sur翌日在家醒來時幾乎錯過了續領獎學金的面談，離家前Sur父親怒氣冲冲的問她怎麽之前一晚喝到醉醺醺，還要逐戶拍門讓鄰居都知道他的女兒不檢點。

Sur到學校見審查獎學金的委員會，後者拿出她之前一晚在慶功派對喝醉自拍並上傳到社交媒體的照片，指摘她有違道德，並撤銷其獎學金。Sur百辭莫辯，對在慶功派對上醉酒過程完全斷片，唯一肯定的是從不會這樣把自拍照放上社交網。回到家父親知道她獎學金遭撤銷怒不可遏，被趕出家門的Sur，唯有投靠Amin，並決定盡快找出當晚在派對發生什麽事，包括她是否被人下藥，才會昏迷不醒。Sur又央求Amin幫她入侵同學的手機查看照片，尋找證據。劇團女導演Anggun當晚幫Sur叫車回家，陪伴她到車行找出事發經過，接載她的司機稱Sur醉到不省人事，即使中途汽車故障，他要臨時換輪胎，嘗試喚醒她但不果。

從入侵同學手機的照片中，Sur發現負責佈景設計的Tariq躲在房間內一段長時間，懷疑曾向她落藥，遂要求Rama公開當晚閉路電視片段，怎料發現Tariq躲在房間嚎啕大哭，引來同學嘲笑，Tariq被迫公開患有情緒病，吞下藥物都是醫生處方。片段所見Sur確實拿出手機自拍，並醉到要其他人攙扶送上車。然而Sur依然認為自己不可能喝4杯酒就醉到斷片，於是跟Amin做實驗，試喝多少杯才會昏倒，結果是酒齡較長的Amin比她更早倒下，Sur認定必有內情。她後來從劇團舞台佈置的照片發現，圖案跟已離開劇團的攝影師Farah背部紋身一樣，也發現其中一張布景照片與自己背部胎痣如出一轍。她找Farah對質，對方只問Sur照片從何而來，卻不願多談。及後Sur從另一批照片知道，當晚接載她回家的汽車拋錨期間，Rama曾出現在該處。

Sur拿着照片等證據，到學校道德委員會投訴，指斥Rama涉嫌下藥並脫去其衣服拍照，屬侵害行為。但道德委員會沒遵守保密承諾，不但把資料在網上公開，Rama跟家人更反控Sur誹謗。Sur父親向Rama下跪求情，不希望校方開除女兒，Sur終被迫公開道歉。雖受了委屈，但Sur媽媽認出女兒的胎痣，相信她所言，並帶她到安全屋暫住。此時Farah帶同Tariq來找Sur，為沒及時挺身而出致歉，並表明有過跟她相似的經歷。Farah稱離開劇團因某次參加派對喝酒後幾乎昏迷，但未完全失去意識，知道有人脫她衣服及拍照，事後把細節記錄在日記。3人決定找當日接載Sur的司機，再查明證據。

校園性侵題材 走懸疑路線

《真相影印店》是年僅29歲編導雷加斯巴努特亞（Wregas Bhanuteja）的處男作，獲邀參加去年韓國釜山電影節新浪潮競賽單元，更在印尼電影節獲17提名，最終捧走最佳電影、導演、劇本等共12獎；Netflix別具慧眼買下版權，讓更多觀衆看到這部以校園性侵為題材的電影。雷加斯和團隊開鏡前1年蒐集資料，訪問了不少受害者；電影《情味四人遊》女星漢娜艾拉思（Hannah Al Rashid）是反性侵活動分子，亦參與此片的編劇工作。《真》片在疫情期間於雅加達開鏡，短短20天便拍竣，十分有效率。

此片雖然講述醉後斷片故事，卻不是《醉爆伴郎團》一類輕鬆搞笑戲，反而走懸疑推理路線，嚴肅地從幾個層面描述校園性侵。女性遇到的偏見及限制，從Sur父親的保守觀點可見一斑，不問情由認定女兒喝酒就是壞事；學校道德委員會接到投訴，沒保護受害者就隨便公開資料，讓Sur受二度傷害。片中亦鞭撻權貴與富裕階層，Sur被Rama所害，失去獎學金，Rama父母提出代支學費似施恩，實偽善而矯情，Rama亦以金錢利誘Amin和司機成為同伙。編劇特意把Sur塑造成堅毅不屈，決意找出真相的鬥士，即使最後幾乎所有證據被毁滅，她依然不放棄，甚至孤注一擲，才造就片末所有受害者跟她站在同一陣線。在後真相年代，Sur和其他受害者的證據，都化成隨風飛揚的一頁頁紙張。