《沙丘瀚戰》11項提名領先BAFTA 里安納度爭影帝 Gaga角逐影后

英國電影及電視藝術學院主辦BAFTA頒獎禮，將於3月13日在倫敦舉行，今屆請來《完美巨聲幫》41歲澳洲女星莉寶韋遜（Rebel Wilson）擔任大會主持。為了增加頒獎禮的多元性，今年投票會員人數增至7000人，據報明年還會再加多1000人，避免重蹈金球獎賽果「太白」而遭影壇杯葛的覆轍。

丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導《沙丘瀚戰》以11項提名領先，事實卻是技術獎項佔多，反而不及《犬山記》8項提名包括最佳電影、導演、改編劇本、男主角及男配角等來得分量十足。

上述兩片將會跟《千萬別抬頭》、《貝爾法斯特》（Belfast）及《甘草薄餅》角逐最佳電影獎，堅尼夫班納（Kenneth Branagh）自編自導《貝》片亦將會跟《GUCCI名門望族》及《007：生死有時》等爭奪最佳英國電影殊榮。

今屆演技獎項競爭激烈，曾經憑《復仇勇者》贏得BAFTA影帝的里安納度狄卡比奧，面對《犬山記》班尼狄甘柏貝治、《王者世家》韋史密夫（Will Smith）及《天鵝之歌》馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）等夾擊，能否再次稱帝，實在難言穩操勝券。

同樣地，首次角逐BAFTA影后的《GUCCI名門望族》Lady Gaga，在強敵如《甘草薄餅》艾蘭娜希姆（Alana Haim）、《心之旋律》愛美莉鍾斯（Emilia Jones）及《Passing》泰莎湯遜（Tessa Thompson）等圍攻，作出「零的突破」絕非易事。

濱口龍介入圍最佳導演

亞洲電影亦有入圍，日本導演濱口龍介執導、西島秀俊主演，改編自村上春樹同名短篇小說的《Drive my Car》，獲提名最佳導演、非英語電影及改編劇本合共3個主要獎項。

至於提名最佳動畫的《奇幻魔法屋》、《盛夏友晴天》、《逃不出的記憶》，以及古天樂有份投資的《一家人大戰機械人》，則令本地電影人感到鼓舞。

《犬山記》高迪提名配角及新人

至於新人獎方面，BAFTA前日率先公布入圍名單，《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）、《皇家特工：第一任務》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）、《007：生死有時》拉莎娜連治（Lashana Lynch）、《無聲絕境II》美莉遜西蒙斯（Millicent Simmonds）及《犬山記》高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）榜上有名，後者同時入圍最佳男配角，有望看高一線。

值得一提的是，華裔女導演趙婷執導、法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）主演《浪跡天地》去年包辦最佳電影、導演、女主角及攝影4獎，成為BAFTA大贏家，同屆奧斯卡賽果幾乎一模一樣，《浪》片囊括金像電影、導演及影后3項殊榮，且看今年會否歷史重演。