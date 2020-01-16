MIRROR三子上門拜年 汪明荃學Anson Lo「食鬼」手勢

93歲仙姐精神奕奕

阿姐前日大年初二與羅家英、契女李沛妍到長輩家中拜年，包括粵劇名伶白雪仙（仙姐）。阿姐到仙姐家拜年時，遇到姜大衛與太太李琳琳，以及鄧光榮太太。阿姐在社交網分享照片，93歲仙姐穿著紅色衫，精神奕奕。阿姐寫道：「下午去了仙姐家拜年，她非常精神，見到我和家英哥及沛妍來到，很高興，即刻叫工人弄了馬蹄糕、油角、蘿蔔糕及年糕給我們食，又封了利市給我們。」

蘇施黃讚謝賢好有型

蘇施黃與好友金燕玲同樣熱鬧，她們跟朋友們度歲。她分別上載跟「四哥」謝賢、狄波拉與丈夫江耀城（鬍鬚Kong）、唐鶴德等合照。蘇施黃搞笑留言：「四哥真有型，仲吹口哨！我話小心吹埋棚牙出嚟。」不少網民讚85歲四哥很有型！

娛樂組