悉心佈置家居 感受過年氣氛 佘詩曼掛念觀眾 樂意留港拍劇

佘詩曼（阿佘）自2018年憑《延禧攻略》在內地人氣急升後，一直忙不停，先後拍攝劇集《鬢邊不是海棠紅》、《燕雲台》都大受歡迎，贏盡劇迷心。

拍內地時裝劇如願

阿佘去年曾表示近年演出過多部古裝劇，希望可以拍到一部喜歡的時裝劇或電影。她終於如願，早前剛在內地拍完時裝劇《今天的她們》，劇中飾演女強人。她在該劇煞科時，透露心聲說一直想拍一部女性成長題材的都市劇，開心《今》劇帶給她不一樣的經歷。當拍完後，她突然感到莫名的失落，非常不捨。

利市放枕頭底催運

阿佘經過一年忙碌工作後，她早前趕返港跟家人及朋友相聚，共度佳節。她好鍾意農曆新年的喜慶氣氛，象徵新一年有個好開始。她在農曆新年愛發個新年財，為自己開運，今年也不例外。她說：「每年我都會爭住做『莊』，通常做『莊』都會贏錢，贏幾多不重要，攞個好意頭！」她還有獨門催運秘方，她笑說：「我會將收到的利市放在枕頭底，感覺是全個農曆年都瞓在利市上面，集合好多好運，覺得好吉利。」

受疫情影響改變心態

面對近兩年的疫情，阿佘跟很多人一樣，受疫情影響下，心態會有所改變。她有感有時計劃永遠趕不上變化，不如把握好每一天，除工作外，盡量跟最想見的人見面、食想食的東西、做最想做的事。

談到虎年工作大計，阿佘坦言掛念香港觀眾，如有好劇本都想在港拍劇。她認為演員都想遇到自己喜歡的角色，她目前有一些工作接洽中，希望疫情快些過去，可以做到想做的事情。

化妝：Katherine Lo

髮型：Lorraine Lam @ Hair Culture

服裝：IsabelMarant

造型：Christina Hsu

娛樂組

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