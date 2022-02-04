舞獅賀年大吉大利 After Class向目標進發不必做第一

Gigi年紀輕輕舞獅頭有板有眼，她稱小時回鄉過年都會玩舞獅，還會跟侄仔一起「運吉」，將年桔送到親戚家取大吉大利意頭。

Gigi掛念爺爺嫲嫲親手整湯圓

Gigi說：「以往過年我都會去爸爸鄉下汕尾及媽媽鄉下北京，爺爺嫲嫲會親手整湯圓，很甜，好掛念！」Windy同樣在疫情前會返鄉下過春節，品嘗湖北的傳統美食熱乾麵。

Chantel用利市錢交學費

After Class的4名成員都是10多歲的小妹妹，過年開心𢭃利市。Gigi表示過年後會將利市錢數一遍記低總數，然後便收藏在箱子，放在家中一角儲起，因自知不善理財，是有入無出的人，故儲起留待有需要的時候才用。Chantel較簡單，將利市錢儲起交學費。Yumi表示儲起利市錢後，總會不知不覺用來買喜歡的東西，不過也會交出部分幫補家人派利市。至於Windy說從來未見過自己的利市錢，「收到利市都由媽媽保管，原來平時買衫及零用錢都是從自己的利市錢扣除」。

Yumi Windy期待新歌面世

談到新一年目標，Yumi與Windy預告會各自推出首支單曲，Windy說：「希望能唱多些好歌給大家聽，快點有自己的歌，才感到是真正的出道。」她們均表示不會以前輩姜濤豪言稱香港樂壇及歌手將可成「亞洲第一」為目標，Gigi說：「每個人定義不一樣，有前輩話要做亞洲第一，甚至世界第一，要看自己的價值觀是什麼，我覺得啱就去做，無人能定義你所做的是對或錯。」Yumi也認同不一定要做亞洲第一，做好眼前的事，自己和觀眾都滿意，已經很足夠。

Chantel說：「順其自然，無話要不要做亞洲第一，是要做到自己的第一。」Windy表示會以偶像美國歌手Ariana Grande為目標前進，不必做第一，比上一次更好就可以。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com