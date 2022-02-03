珍納積遜紀錄片收視報捷 米高積遜音樂劇首演 兒子稱好鍾意

《MJ: The Musical》前晚在紐約市首演，亦是今年首齣公演的百老匯音樂劇，除了王子米高和帕里斯專程到場外，兩人的堂兄TJ、亦即Jackson 5成員Tito的兒子亦現身，帕里斯更把兩人的合照上傳到Instagram。此外，民權領袖夏普頓（Al Sharpton）、《誓血五人組》導演史派克李（Spike Lee）、米高積遜的排舞師兼好友堅尼奧迪加（Kenny Ortega）、《22世紀殺人網絡 復活次元》男星耶也亞度馬甸（Yahya Abdul-Mateen II）等亦往捧場。

《MJ: The Musical》據報講述米高積遜創作及綵排1992年巡迴演唱會《Dangerous》的過程，根據普立兹獎得主Lynn Nottage的原著改編，並由得過東尼獎的Christopher Wheeldon執導及排舞，當中包含了25首米高積遜的首本名曲。其實王子米高去年已看了預演，據悉他非常喜歡這齣向其亡父致敬的音樂劇，鍾情當中的演出及活力，甚至連音樂劇的標誌也很喜歡。當時王子米高不但與音樂劇的創作團隊及演員交流，又說迫不及待能再次欣賞。

珍納積遜反應佳明重播

另一方面，米高積遜的樂壇天后胞妹珍納積遜（Janet Jackson），一連兩集的紀錄片《Janet Jackson》上周五及周六在電視頻道Lifetime播出。珍納在節目中談及胞兄捲入性醜聞，令她失去汽水品牌廣告合約；又重提2004年在美式足球超級碗決賽中場演出期間，遭拍檔Justin Timberlake扯爛上衣，於逾億觀衆面前露出乳貼，事件給她帶來嚴重後果，包括被列入黑名單，不獲格林美音樂頒獎禮邀請。該節目前日公布收視，錄得1570萬觀衆收看，刷新該頻道同類型節目近兩年高收視，所以Lifetime宣布明日會重播一連4小時的紀錄片《Janet Jackson》。