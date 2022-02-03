譚俊彥稱帝 與父母破冰 林夏薇封后 生育暫擱置

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

譚俊彥表示封視帝後立即到大嶼山還神，「1月2日對我來說是別具意義的日子，得獎外，亦是我和老婆的結婚紀念。我獲得視帝後，去了天壇大佛還神，皆因我除夕到過大嶼山出席倒數活動，當時許願所有事順利、身體健康，願望成真。（新一年有什麼目標，會否希望再蟬聯視帝？）我覺得一家人齊心已是獎勵，因為家和萬事興，獲獎後突然感覺到家裏所有事都好順利，就連我和父母的關係都開始破冰，以前大家好冷，現變得溫暖，已是最好回報。今個新年，我親自下廚慰勞兩老」。

忘記多謝監製衞世輝

譚俊彥沒有因為攞獎而飄飄然，會繼續保持初心，演好每個角色；在經營的餐廳照下廚、洗碗，形容自己是個「貼地視帝」。他說：「得獎好突然，忘記多謝很多人，包括啟發我的已故監製衞世輝，輝哥臨走前在節目上，給我一個不可能的任務，跟體能有關，學習尋找自我，完成任務後，我突然覺得再沒事情不可能，便衝了個視帝獎回來。」

得獎鞭策自己做更好

林夏薇表示得獎是好開始，鞭策自己做得更好，目前想專心工作，擱置生小朋友的計劃，「去年是好神奇一年，難得遇到兩個劇集（《逆天奇案》、《七公主》），角色很不同，我好喜歡，還有好收視，獲觀眾認同。我又經歷陪伴愛狗金豬做大手術，心情起起伏伏，現在有個獎，所有事都突然發生，好感恩，好豐收；很多謝家人支持，知我熱愛演戲，作為演員都希望令觀眾感受到熱誠，是很大的成就感。希望有多些機會演不同角色，突破自己」。至於是否再獲獎，林夏薇稱沒想太多，現在最緊要大家身體健康，有健康才可工作和進步。

林夏薇得獎後為劇集《法言人》開工，拍到3月中；知道很多朋友想跟她慶祝，賀她榮升視后，但未有時間，加上疫情限聚令，要押後慶祝。她說：「得獎後，收到很多前輩像胡楓、張兆輝、黎耀祥、郭晉安、佘詩曼的恭賀信息，好感動；但我一直忙拍劇，頒獎禮翌日要拍通宵戲，背幾頁律師角色的對白，滿腦子都是演戲。陳山聰與胡定欣特意幫我安排小派對，好多謝他們支持。堂兄林峯與堂嫂張馨月有傳信息恭喜我，不過阿哥跟我最近都忙拍戲，要看新年檔期，如果可以會跟朋友、家人食飯慶祝。」老公有否獎勵她？她表示被一直在背後默默支持的老公所感動：「他在場見證我上台領獎，激動到眼濕濕，且大嗌出來。他一直為我付出很多，好支持我的工作。」談到終於做出成績給媽媽看，她喜極而泣說：「媽媽不贊成我做演員，經常潑我冷水，但我打電話向她報喜，感覺到她都好激動。」

傳統初一不冲涼洗頭

說到過年習俗，譚俊彥比林夏薇傳統，會跟足婆婆的規矩，在年三十日落前冲涼，因為大年初一冲涼和洗頭不吉利，子女都會跟着做，還會煲雞湯飲足一星期，「好懷念婆婆以前不停煮雞湯招待來家裏拜年的親友，現在由我繼承；還會煮其他賀年菜式，親戚亦有很多高手，他們會帶很多上海菜、烤麩和雞蛋角等來一齊品嘗，非常熱鬧」。

買桃花蘭花親友留影

林夏薇表示會親力親為選購年花，「我很喜歡在桃花和蘭花上面掛招財貓和利市封裝飾，感覺家裏多點鮮艷色彩，就有正能量，尤其親友讚賞我的佈置，在花前影相，我更有滿足感，會趁機自拍，拉住家人和老公在花前拍照留念」。

場地提供：FUMI

髮型：Ivan Lee@Headquarters（林夏薇）

化妝：江中平化妝室（林夏薇）

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