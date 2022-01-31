【開箱】《內科朴院長》 診所搞笑版《機智醫生生活》

醫生變全職漫畫家

《內科朴院長》漫畫原著作者張奉洙也是醫生，且開設了診所，故事可說是他的寫照；他曾表示原著雖然有點誇張，但不乏真實經歷。張奉洙自小夢想成為醫生及漫畫家，行醫後抽空再拿起畫筆；最初把漫畫上傳到區內街坊專用的網站，由於反應熱烈，近年開始在韓國大型漫畫網站如Naver及Daum等連載。現時張奉洙已放棄醫生工作，當全職漫畫家。

全劇12集，除首集片長45分鐘，其餘每集約半小時。有別於一般醫療劇，《內科朴院長》不以大醫院為背景，而是講述診所醫生的日常生活，就像診所版的《機智醫生生活》。首集講朴院長（李瑞鎮飾）渴望成為有錢有地位的內科醫生，於是決定離開大醫院，自設診所當院長。然而經營診所並非他想像般風光，支出龐大，為此借貸4億韓圜（約260萬港元），加上妻子史莫琳（羅美蘭飾）愛購物，令朴院長相當頭痕。

開設診所 困難重重

朴院長的診所開業初期十分冷清，到終於迎來首名病人，卻是要求朴院長替她剪指甲的老婦，還就診金討價還價。其後的病人也極為騎呢古怪，譬如要求朴院長猜他「哪裏不舒服」的病人，其實是來推銷產品；還有欺騙醫療保險費的街坊，以及要求處方「禁藥」的青年等。以風趣幽默的手法，帶出經營診所的苦况。與朴院長在同一大廈開設專科診所的，還有肛門外科醫生鮮于秀智（申恩廷飾）、秘尿科崔亨錫（鄭亨錫飾），以及婦產科池敏智（金光奎飾）。朴院長跟他們成為好友，經常一起談工作與生活，就像《機智醫生生活》的「五人幫」，可是他們經常口不對心、看風使舵，鬧出不少笑話。

在朴院長診所當護士的車美英（車清華飾），也帶來不少笑位。第2集講她得悉朴院長打算招聘護士，即推薦兒子應徵，母子為避嫌扮遠房親戚，車美英教兒子解釋二人關係的一幕，就向《上流寄生族》朴素丹與崔宇植的急口令場面致敬。第3集，車美英不想工作量太多，希望診所病人愈少愈好，於是在網上留下對朴院長的惡評。這一集透過網上劣評，帶出診所也是一門生意，與餐廳等服務行業沒分別，聲譽十分重要。

家庭生活同樣爆笑

除了診所，此劇也探討朴院長的家庭生活。第4集講朴院長與妻子史莫琳育有兩子朴民九（朱宇賢飾）及朴東九（金康勳飾）。史莫琳渴望再添一女，朴院長怕負擔不起而避與妻子同牀，還訛稱自己因意外不育。東九怕妹妹出世後會分薄零用錢，設法令父親「無得生」，其中一幕趁爸爸睡着，將手機放在他褲內，稱手機發出的輻射可「殺害」精子，場面搞笑。

演員表現生動鬼馬，亦很可觀。導演以打破第四道牆的方式拍攝，讓演員親述角色的真正想法，頗為有趣。飾演朴院長的李瑞鎮，初次拍喜劇，並犧牲色相以禿頭造型上陣，帶給觀衆驚喜。他的喜感雖不及羅美蘭與車清華，但演出綜藝節目經驗不少，有助掌握搞笑節奏。羅美蘭與車清華表現出色，尤其前者扮演賢妻良母，經常幫倒忙，展現可愛一面。