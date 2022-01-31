追蹤六四流亡者紀錄片 奪辛丹斯評審團大獎

賓格連（Ben Klein）及維奧莉哥倫布斯（Violet Columbus）聯合執導的《The Exiles》，則贏得紀錄片評審團大獎。該片講述中韓混血電影教授崔明慧（Christine Choy），多年前曾追訪1989年六四天安門事件後，流亡美國的吾爾開希、嚴家其及萬潤南，其後因資金等問題，拍攝計劃胎死腹中；差不多30年後她跟已分別身在台灣、馬里蘭州及巴黎的3人再會面。據報《The Exiles》包含新舊片段，2014年在洛杉磯逝世的另一流亡美國異見者陳一諮，也在片段中亮相。另外，《Joker小丑》導演托德菲臘斯（Todd Phillips）亦會現身談及老師崔明慧。