喬寶寶四代同堂 蘇格蘭歎茶食團年飯

印度裔的喬寶寶在港居住多年已入鄉隨俗，每逢農曆新年也會應節跟家人吃團年飯和派利市。即使移居蘇格蘭，也一如以往延續傳統，不過今年過節模式略有不同，由以往食晚飯改為下午到茶樓品茗。他說：「母親、我同太太、兒子、媳婦、孫仔及幾名親友，四代同堂到中式茶樓歎茶食點心。當地茶樓午市都幾旺，大多數是唐人幫襯，可能臨近歲晚同過節有關。其實疫情下，每晚我和家人都盡量留家食飯，日日都是團圓，所以今年團年飯就想特別少少，改去飲茶。」

喬寶寶透露蘇格蘭的新型冠狀病毒變異病毒株Omicron個案，不及英格蘭嚴重，政府沒硬性規定市民要打針才能進入食肆。喬寶寶為保障自己及身邊人健康，他和家人都已接種疫苗，早前已打了兩劑阿斯利康及一劑復必泰。

為長孫改名「喬孫孫」

喬寶寶長子Inderpal（暱稱印度豹）去年8月底與太太誕下兒子Khalson，首次榮升爺爺的他親自為乖孫改中文名叫「喬孫孫」。喬寶寶一提5個月大的孫仔便笑不攏嘴，「好多人都說他樣子似我咁靚仔又精靈，孫仔人人都肯跟，很易湊，不依賴奶嘴都照睡，還可以一覺睡10多小時。我已預備封大利市給乖孫，希望他健健康康，快高長大，聰明伶俐，孝順家人」。

精通多種語言的喬寶寶，打算稍後親自教孫仔講家鄉「旁遮普語」及「廣東話」。問到虎年願望？對演戲仍很有興趣的喬寶寶盼疫情早日受控，大家生活回復正常，可以照原定計劃往馬來西亞拍戲掙外快。

記者：林蘊兒