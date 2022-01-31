張智霖拍《大灣仔》否認想偷渡 羅子溢認主動要求加咀嘴戲

Chilam早前和陳小春、謝天華、林曉峰及梁漢文在內地綜藝節目《大灣仔的夜》獲安排坐快艇直駛香港，其間又說掛住香港夜景，最終被拒未能闖關，遭網民取笑是否想偷渡？Chilam昨日解釋稱，船家說該水路能到香港，當時距離香港水域還有幾小時，他們沒偷渡想法，也知道不能上岸，只是美麗的幻想。對於節目組此舉被網民取笑無常識？Chilam表示不清楚，是節目組的安排。日前返港的他，笑言翌日已趁拍無綫節目時，到了尖沙嘴欣賞維港景色。

談到此行離港8個月，Chilam表示很掛住家人，最陌生是駕車，要重新熟習，還自爆回港後已打了一場麻將解癮，「要跟麻將做回朋友才行，因當了財神讓朋友搶先發新年財，不過都輸得開心」。他透露稍後會拍新劇，5月才再返內地。

稱陪老婆坐月很悶

現時忙於湊兩子女的羅子溢，自嘲是太太楊茜堯的助手，慨嘆還有很長的路。談到有份參演《家族榮耀》的楊茜堯未有現身，子溢表示老婆為養好身子，今次想坐月久一點，「太太說生完BB後會另一次發育，她自覺長高了，我叫她生第3個就可以高過我」。他稱陪老婆坐月真的很悶，故經常落街幫手買東西，出去一陣已很開心，「母性方面，男性真的不及女人強，較為外向」。

子溢稱現時一子一女湊成「好」字，其實已賺了，之後未必會避孕，但順其自然，並叫Chilam加油。Chilam聞言笑說：「我？我都不細了！不過我真的很想湊BB，但不一定是自己的，幫朋友湊都很開心。（以為你那麼快想抱孫？）做阿爺？我想時下年輕人無那麼快。」

子溢對於被爆要求增加與李彩華的咀戲，反擊太太與Chilam的親熱戲？子溢稱開拍前已與老婆有共識，讓雙方放心演，亦為自己留後路，日後他拍同類戲也不想被限制。他承認主動要求加親熱戲，覺得兩公婆出門只是親臉頰、磨鼻不夠真實，所以劇中加入現實跟太太的生活情景，笑言已很收斂。ChiLam笑言：「否則怎會有兩個小朋友，子溢很勤力的。」

Toby恨生女 再佗仔

Toby雖然腹大便便，仍穿高跟鞋。她稱想追個女，但今胎都是仔，「我家姐都有3個仔，別人說這個是梁家基因，其實關老公事」。她稱這胎佗得很辛苦，不舒服了三四個月，故可以休息，亦笑言可跟Lynn的一對孖女對親家，Lynn表示可以，待疫情過後，連同楊茜堯的小朋友，相約一齊出來玩。

問Lynn可有計劃追多個？她斬釘截鐵說：「我封肚很久了！孖女快4歲，開始獨立，我就快甩難，不想再返轉頭，我一定會崩潰。我已跟老公講清楚。」

提到《家族榮耀》在內地成績不錯，兩人亦期待在香港播出，Lynn稱身邊朋友都讚好看。Toby則希望可開拍第2輯，並透露擔任監製的爸爸梁家樹正努力寫劇本。問到Lynn在劇中角色不討好，出街可有被市民鬧？她笑言大家反而覺得她蠢，在劇中被利用仍懵然不知。Toby亦開心出街被叫角色名。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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