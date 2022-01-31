與李佳芯傳緋聞 「蟲草大王」陳恩德被禁合照感受辱 抽起無綫廣告 今改ViuTV播放

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陳恩德跟無綫合作多年，是重要廣告商戶之一，旗下的寵物藥妝曾展開千萬宣傳攻勢，並贊助處境劇《愛·回家之開心速遞》。Ali與陳恩德多次傳出緋聞後，Ali發聲明表示沒發展可能。上周活動舉行前，Ali的經理人要求陳恩德不能與Ali合照，即使大合照也要保持距離，並且不能一同受訪。陳恩德表示感到不禮貌對待及受辱，並希望無綫高層樂易玲給他一個交代。樂易玲當時回覆傳媒稱保護和尊重藝人意願，是經理人的基本責任。

集團發言人稱無綫沒回應

昨日有消息指陳恩德投放在無綫的千萬廣告，只播到昨日為止，正式終止合作，今日起廣告轉到ViuTV播放。

《明報》向陳恩德旗下的仍志集團查詢，發言人證實公司廣告有新安排，稱會抽起在無綫播放的廣告，未來會跟YouTube、ViuTV等不同媒體合作。過往品牌跟ViuTV也曾在網上合作，但在電視播放則屬首次。問及早前陳恩德炮轟無綫後，雙方曾否溝通或處理？發言人稱事後無綫沒跟公司接觸或回應。據悉品牌會在ViuTV播廣告外，也有其他形式的合作，人氣男團MIRROR不乏愛寵物的成員，副隊長江𤒹生（AK）是貓奴，盧瀚霆（Anson Lo）也有寶貝狗，會考慮跟他們合作。