「黃蜂女」伊雲芝蓮莉莉不滿政府強迫接種疫苗 劉思慕唱反調觸發「英雄內戰」

美國最高法院月中駁回總統拜登強制大型企業員工接種新冠病毒疫苗的命令，但允許政府要求領取聯邦資金的機構旗下醫護人員，必須注射疫苗。另一方面，逾千名加拿大貨車司機及支持者昨在渥太華聚集，準備以「自由車隊」名義參與和平示威，抗議美加政府規定過境司機必須接種疫苗。在社交媒體Instagram（IG）擁有222萬追隨者的加拿大女星伊雲芝蓮莉莉，前日在IG貼文，表態支持加國貨車司機的行動。

「黑豹妹」質疑疫苗成效

現年42歲的莉莉表示：「我在華盛頓支持身體自主行動，加拿大貨車司機亦做着同一件事。我相信沒有人應該被強迫、違反意願，或受威脅下注射任何東西到身體內。」值得一提的是，莉莉並非反對疫苗，而是反對強迫接種疫苗，這跟Marvel另一女星、《黑豹》飾演卓威博士文（Chadwick Boseman）妹妹的萊蒂茨亞韋特（Letitia Wright）主張不同，後者在去年12月透過社交媒體上載影片，內容質疑疫苗成效，結果觸發支持和反對兩派人士的爭議，有傳韋特幾乎因此遭電影公司易角。

不過，莉莉的言論並未獲得《尚氣與十環幫傳奇》加籍華裔男星劉思慕認同，在她的貼文曝光後數小時，劉思慕隨即透過社交媒體留言，似在隔空反駁：「去年我的祖父母因等待不到疫苗而過世，幸運地我在確診前，已先接種兩劑疫苗及加強劑，因此症狀輕微像感冒。（我認為）媒體必須停止把焦點放在沒有事實或科學根據的意見上。」

本月20日，劉思慕自稱感染新冠變種病毒Omicron，他表示狀態良好，感謝網民關心。

除了劉思慕外，曾經扮演「奇異博士」的班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）及「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）等亦先後確診，但已悉數痊癒，看來超級英雄群組出現後，仍未能動搖莉莉反對強制接種疫苗的看法。