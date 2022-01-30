為失言再度致歉 冼靖峰：汲取教訓深切反省

收到父母及公司嚴厲訓斥

冼靖峰知事態嚴重，昨午於社交網發出公開道歉信，表示作出深切反省，以及收到父母及公司嚴厲訓斥，會汲取教訓修正。

他寫道：「本人冼靖峰就網上直播上不當的言論向公眾及支持我的朋友作出道歉，尤其是本人言論對痛苦經歷過SARS 的市民大眾和受害者造成莫大困擾，本人在此再度致歉。事發在網上直播的音樂會中，本人在跟其他表演者的言談間，以不當的言詞開玩笑，令公眾反感。在此，我為自己的過錯、不專業和不成熟向受影響的人和大眾們致歉。」

冼靖峰表示連日來不斷對自己的行為和態度作出深切的反省，深知自己的錯失，也收到父母及公司嚴厲訓斥，知道自己不應該以不當的言詞來開玩笑，為大眾帶來傷害。他說：「感謝大家當頭棒喝的評論和信息，抱歉讓大家失望和反感。我會好好汲取教訓，在成長路上不斷修正自己。最後，我再一次為自己的過失向大眾鄭重道歉，亦為影響到公司及其他學員致歉！真的對不起。」不少網民留言說最重要是知錯能改。

娛樂組