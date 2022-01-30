與未婚夫健身室洗邋遢 李綺雯望掃走疫情 虎年百業興旺

李綺雯（𡃁妹）稱疫情不止影響收入，更影響心情。問是否想做虎年新娘？她說：「本身我都是老虎乸，做不做虎年新娘有什麼所謂！長輩亦沒催婚，還是待健身室生意穩定點再算。說實話，現階段都沒有什麼心情，你叫我笑，我都笑唔出，完全沒心情搞結婚的事。」

年初四到公園開年

未婚夫梁愷傑（Ocean）坦言遲遲未安排婚禮絕對關疫情事，特別是舉行婚宴難以預測疫情變化，他笑道：「暫時未能註冊結婚，虎年不用派利市，不過都會派開工利市給同事的。」𡃁妹就一臉失望道：「本來打算年初四，大家齊集健身室團拜，開開心心派開工利市，開個靚年，現在情况唯有見到先派，在公園開年。」

網劇叫停 電影押後

要到公園開年並不是搞笑，要維持健身室運作，兩個老闆即使健身室停業收入大減，仍擔心健身教練經濟上能否捱得住，寧辛苦一點，將重量十足的器材移師到相距健身室450米的戶外公園，讓健身教練可繼續有限度開班授課餬口，免手停口停，𡃁妹搖頭道：「開業4個月，幸運是頭3個月收入理想，暫時也捱得住，但如果再停，前景就難以估計。」𡃁妹稱疫情下其他工作亦無一倖免，「早前為香港開電視主持節目《開間咖啡店》，原安排到街頭派咖啡的節目宣傳活動也要取消，連宣傳機會都沒有，網台及廣告工作大減，早前傾過合作搞網劇也叫停，電影工作同樣要押後」。

𡃁妹表示至今仍有戲癮，很鍾意演戲，所以新一年目標最希望能飾演多些角色。Ocean作為專業健身教練，疫情下為了維持生計，去年只放了5日假休息，他坦言抗疫疲勞實在很累，望新一年可以有多點時間休息。

無能力生小朋友

問兩人可會在婚前先實行生B計劃？兩人異口同聲表示沒計劃生小朋友，𡃁妹說：「未有能力，免得生出來害了下一代，寧願不生，我們反而有計劃為將來年老作長遠打算，先揀定心儀老人院，睇啱就排定隊，預計排隊等位都要花一段很漫長時間。」

化妝：Just An Image make up

場地：BUILD 肌

記者：林祖傑