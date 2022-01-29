製片人導演編劇三大公會獎公布入圍名單 《沙丘瀚戰》《西城故事》瞄準奧斯卡

PGA向來是奧斯卡最佳電影的風向儀，今年入圍的包括《犬山記》、《西城故事》、《貝爾法斯特》、《沙丘瀚戰》、《甘草薄餅》、《夢想期限tick, tick... BOOM!》、《心之旋律》、《千萬別抬頭》、《王者世家》等9部電影。獲PGA最佳動畫提名的，分別是《奇幻魔法屋》、《盛夏友晴天》、《魔龍王國》、《星夢動物園2》，以及古天樂有份投資的《一家人大戰機械人》。

PGA獎項分開電影及電視兩部分；劇集方面，在影視串流平台Netflix爆紅韓劇《魷魚遊戲》，入圍角逐最佳劇集（戲劇），將與《侍女4》、《晨早直播室2》、《傳媒家族繼承人3》及《黃石4》爭獎，《魷》亦是入圍劇集中唯一不是續集的作品。最佳喜劇方面，分別是《眼鏡蛇道館》第3及4季、《拉利真人SHOW 》第11季、《職業槍手》、《破案三人行》及《乜都得教練2》之爭。最佳迷你影集，獲提名的包括《毒癮》、《東城夢魘》、《地下鐵道》、《溫黛與幻視》及《白蓮會》。

珍甘比恩DGA再戰史匹堡

第33屆PGA頒獎禮原定下月26日舉行，受Omicron爆發影響，早前宣布延後至3月19日；至於去年得獎電影是趙婷執導的《浪跡天地》，其後在奧斯卡頒獎禮再下一城。

導演公會（DGA）方面，5名入圍導演分別是《甘草薄餅》保羅安德遜（Paul Thomas Anderson）、《貝爾法斯特》堅尼夫班納（Kenneth Branagh）、《犬山記》珍甘比恩（Jane Campion）、《西城故事》史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及《沙丘瀚戰》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）。其中珍甘比恩是繼《拆彈雄心》和《追擊拉登行動》嘉芙蓮碧格露（​Kathryn Bigelow）後，第2名兩度入圍DGA爭獎的女導演；對上一次是1994年她憑《鋼琴別戀》獲提名，最終敗在《舒特拉的名單》史匹堡手下，巧合地兩人今年又再次碰頭。不管珍甘比恩能否奏凱，在DGA過去逾70年歷史，只有10名女導演獲提名，除了珍甘比恩和嘉芙蓮碧格露，還有《超犀女王》艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）、《浪跡天地》趙婷、《大佬七美麗》蓮娜華穆拉（Lina Wertmuller）、《無言的愛》蘭達希恩斯（Randa Haines）、《歲月驚濤》巴巴拉史翠珊（Barbra Streisand）、《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）、《陽光小小姐》維拉莉花利斯（Valerie Faris）及《不得鳥小姐》姬達嘉域（Greta Gerwig）。

其實DGA賽果在衆多公會中最能準確預測奧斯卡，過去獲DGA提名，大多能殺入奧斯卡最佳電影五強，唯一例外是2011年《龍紋身的女孩》大衛芬查（David Fincher）。過去10年在DGA奪得最佳導演，大多能在奧斯卡再下一城，例外的只有前年DGA得主、《1917: 逆戰救兵》森文迪斯（Sam Mendes），在奧斯卡敗給《上流寄生族》韓國導演奉俊昊，以及《Argo救參任務》賓艾費力贏了DGA，金像獎卻是《少年PI的奇幻漂流》李安奪最佳導演。另外，之前在各大影評人獎奪魁的《Drive My Car》日本導演濱口龍介爆冷未能入圍，其餘《馬克白》祖高安（Joel Coen）、《千萬別抬頭》亞當麥奇（Adam Mckay）亦榜上無名。

《千萬別抬頭》爭原創劇本獎

編劇公會獎（WGA）入圍最佳原創劇本的分別是《成為里卡多之路》、《千萬別抬頭》、《法蘭西諸事週報》、《王者世家》及《甘草薄餅》；至於最佳改編劇本，則是《心之旋律》、《沙丘瀚戰》、《毒心術》（Nightmare Alley）、《夢想期限tick, tick... BOOM!》，以及《西城故事》。其中《沙》、《西》及《甘》3片在3大公會獎均獲提名。