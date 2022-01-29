回港過年兼拍劇 想戲鬥陶大宇 黎耀祥：唱歌咪搞

盼年底開拍《巾幗梟雄4》

祥仔之前離港10個月到內地發展，日前返港度歲及為新劇開工。他與鄧萃雯（雯女）之前擔任內地綜藝節目嘉賓，他稱雯女剛巧在內地，夾到時間便一起上節目。至於何時再合作拍劇？祥仔說有機會，努力中，對上一次合作已是10年前。至於《巾幗梟雄4》籌備中，期望今年底有可能開拍。他否認因自己太忙難度期才遲遲未開拍，稱真正原因留待高層解答。祥仔返港後開心見到好多朋友，知道陶大宇也返港，希望有機會跟對方合作拍劇。陶大宇最近轉唱歌會否一齊合唱？祥仔笑說：「唱歌？唔好搞我啦！」有網民替鍾嘉欣失落視后獎感不值，他認為賽果屬見仁見智 ，視乎投票制度，如果今年沒有獎，明年可以重來。

蔣祖曼演黎耀祥女兒，她說有視帝級祥哥、最佳男配角朱敏瀚做對手，心情緊張。她還擔心要經常拍駕車戲，自知技術麻麻，要一邊演戲一邊駕車兼講對白。

鄭俊弘每晚播音樂胎教

準爸爸鄭俊弘表示除拍劇外，盡量留家陪懷孕太太何雁詩，收工返家必定全身消毒，平日也減少外出。他見到太太孕肚一日比一日大，心情緊張又興奮。提到何雁詩修讀音樂課程，要創作音樂當交功課，幾乎日日寫歌當送給腹中兒子。他每晚跟兒子傾偈及播音樂當胎教，BB在肚內有不同反應，包括會跳、郁動甚至打筋斗，聽莫札特和《獅子王》音樂反應特別大，相反聽他的歌《投降吧》則沒什麼反應。他爆太太懷孕後口味變，愛吃甜，又扭計要吃快餐店薯條。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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