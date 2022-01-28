【開箱】《戰鬥之歌》 東拼西湊的日系愛情故事

兩顆失意的心

《戰鬥之歌》講述在孤兒院長大的少女木皿花枝（清原果耶飾），自小以成為空手道運動員為目標，有着開朗的性格，遇到逆境都能積極面對。某日，花枝贏得學界空手道比賽冠軍，為達成夢想踏前一步之際，卻遇上交通意外，並發現耳內有腫瘤，必須接受手術，但因風險甚高，或會導致失聰。跌落人生低谷的花枝，從此放棄追夢，在孤兒院虛耗光陰。跟她一起長大的院友夏川慎吾（菊池風磨飾），不忍見她無所事事，強行拉她到清潔公司工作。

另一方面，唱作人蘆田春樹（間宮祥太朗飾）12年前曾是樂隊Parks的靈魂人物，創作出人氣歌曲《起跑線》，初嘗成名甜頭。可惜無以為繼，經理人伊達弓子（栗山千明飾）發出最後通牒，限他在2個月內交出新歌，否則解約並遷出公司提供的豪宅。經理人提議春樹去拍拖，或許能提供創作靈感。

某日，花枝受托到春樹寓所進行清潔，前者拿着亡母遺下iPod，聽着機內唯一一首歌曲《起跑線》，春樹得悉歌曲對花枝意義重大，深受感動，即場邀請對方跟他拍拖。花枝過去一直專注練武，從沒談過戀愛，倒也希望在進行手術前一嘗拍拖滋味，於是答應對方，展開為期兩個月的情侶體驗生活。

角色熟口熟面

《戰鬥之歌》編劇是曾經創作《青春無悔》與《沙灘小子》等經典日劇的岡田惠和，然而新劇設定卻似曾相識，陷入音樂事業低潮的男主角，令人聯想起《神啊！請給我多一點時間》的金城武，因為寫不出好作品，過着行屍走肉生活；「萬人迷」木村拓哉在《悠長假期》亦曾扮演不擅於表達感情的失意音樂人。女主角患病的設定，日劇史上更有數之不盡例子，包括《同一屋簷下》患白血病的酒井法子、《一公升的眼淚》患脊髓小腦萎縮症的澤尻英龍華等。

至於所謂契約戀愛，更是近年常見，新垣結衣與星野原的定情作《逃避雖可恥但有用》就是最佳示範。《戰鬥之歌》至今播出3集，由首播收視率錄得9.2%，跌至最新一集的8.2%，可見陳腔濫調，難以挽留觀眾。再者，《戰鬥之歌》故事走向不難猜估，主角勢必在試愛過程中動真情，男方最後成功創作動人新歌等，恐怕驚喜欠奉。

細節尚有趣味

《戰鬥之歌》題材欠缺新意，難怪日本觀眾近年開始追捧韓劇，或直接向韓劇取材。話雖如此，《戰鬥之歌》某些細節編排，仍頗有趣味，例如花枝提出與春樹拍拖期間，定期舉行反思會，提升拍拖技巧，令人會心微笑。另外，面對失聰危機的花枝，透過為一位失聰客人清潔家居，了解到對方都可過着正常生活，帶出傷健共融的正面信息。劇中對白亦很「貼地」，當花枝跟孤兒院院長磯邊直美（稻森泉飾）分享她跟春樹的契約情侶關係時，對方直指她似在演愛情劇，質疑她的好奇心，最終會弄假成真。