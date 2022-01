配音員疑泄密 傳杜比麥奎爾再扮蜘蛛俠演《奇異博士2》 湯賀蘭偕女友返倫敦見家長

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》疫下票房創佳績,全球累計票房高達16.9億美元(約131.8億港元),排名史上第6。男主角湯賀蘭(Tom Holland)日前抽空返回英國老家探親,更首次偕女友辛蒂雅(Zendaya)見家長,莫非好事近?另一Marvel重頭戲《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)緊接5月上映,有傳杜比麥奎爾(Tobey Maguire)飾演第一代蜘蛛俠將會再度亮相,而「泄密者」正是此片配音員,令傳聞可信度大增。