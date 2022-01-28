萬斯敏完成大手術出院歎茶 歐錦棠讚太太是「神奇女俠」

及早做手術 減少痛楚

歐錦棠稱太太由去年6月一直忍痛與隨時跌倒的危險，堅持演出他們劇團最後幾套劇，到最近兩個月，太太行路情况每况愈下，經常不受控跌倒，後來找到一名好醫生，診斷她多年的腰痛腳痛，與走路跌倒的問題跟神經線有關，於是立即轉介到神經科醫生。

太太照完MRI（磁力共振）後，原來是胸椎裏生了一粒腫瘤，壓住神經線所致，「終於搵到真正嘅病源，醫生話拖多一日就差多一日。就嚟過年？乜都唔理喇！有乜嘢緊要得過健康？大家可能聽到都驚，要喺胸椎脊骨安全地取出腫瘤，又要免傷及神經線，係需要幾精細同高超嘅技術，一切唯有交託給主的保守帶領。好感謝醫生嘅精湛醫術，同埋親切關懷，亦感謝醫院嘅所有護士悉心照顧，更加唔少得，係各位網友真切嘅祝福同埋代禱」。

娛樂組