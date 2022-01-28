購物毋須睇價錢 陶大宇收入增不亂花

記者：陳釗

陶大宇憑翻唱《倒轉地球》由內地紅到香港，昨日他到花墟宣傳主唱的賀年新歌《紅陶大宇喜迎春》，以及向市民派發福袋。陶大宇多謝為他錄製這首歌的公司，讓他有機會趁虎年將歡樂帶給大家，「首歌在內地錄製，很順利，以我資質，一個下午便搞掂。始終不是唱家班，要特別多謝製作人給我鼓勵和信心。沒想到拍劇同戲就多，今次首次擁有一首屬於自己的歌，很開心」。

提議賀年歌加招牌「噓」聲

陶大宇表示賀年歌MV原本計劃在花墟取景，拍他買花運桔，以及與市民互動，一片喜氣洋洋，可惜爆發第五波疫情，現時情况不許可，MV最後只能將錄音花絮剪輯而成，故昨日特意到花墟宣傳。

有網民投訴他歌曲內的招牌「噓」聲不夠多，陶大宇表示原版本是連「噓」都沒有，是他提議要加，並說：「我覺得這個特色是一定要，是這首歌的關鍵，希望『噓』一聲，開心的可以保持氣勢，不開心的就噓走衰氣。」

一部車揸十幾年

問到最近是否豬籠入水？陶大宇開心稱過了不簡單的一年，有工作便有收入，多與少沒所謂，最緊要開心。可有買禮物獎勵自己？他說：「我是一部車揸十幾年都不換的人，不會一手鬆就身痕，需要才買。我覺得基本上能夠做到購物不需看價錢已很滿足，以前買衫可能會先看價錢再去想，現在以款式行先，都算大躍進，還可以長期做到，已是很幸福的事。」他認為疫情下大家都辛苦，希望新歌為大家帶來歡樂和安慰，祝大家新年快樂、身體健康。