張致恒太太曬日落照宣布離婚 雯雯：分開不代表完結

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雯雯昨午在Instagram（IG）限時動態發文宣布與Steven結束兩年多的婚姻關係，她上載一張日落照片，寫道：「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福。」雯雯宣布離婚消息令很多網民感驚訝。看雯雯的IG，本月25日她還上載Steven推着兩名兒子坐BB車，以及Steven與兒子在球場玩的視頻。有網民猜是由雯雯拍片，即是一家四口同行，沒想到她會突然宣布離婚。

Steven經理人：無可奉告

對於雯雯單方面爆出離婚消息，Steven至截稿前未有回應。他的經理人回覆《明報》，稱：「唔好意思，我未知情况，暫時無可奉告。」Steven上月聖誕節在IG透露因工作連續兩年不在港，不能跟兒子共度。當時他分享雯雯與兩名兒子照片，留言感謝雯雯，說：「辛苦老婆喺屋企為我睇住頭家，老公我會好努力工作，希望下年聖誕節可以一家人一齊過，我愛你啊老婆。」仍予人恩愛感覺。

Steven日前亦上載與兒子到郊外玩的視頻，似有點感觸寫道：「跑着跑着就長大了，陪你長大陪你看世界，記錄美好童年，孩子的快樂很簡單。」

兩年半前奉子成婚

Steven與雯雯的婚姻經歷不少風波，2019年7月底，Steven宣布與雯雯的婚訊，並透露雯雯同年4月為他誕兒子天寶，他已為人父。當時Steven隨即被爆一腳踏五船醜聞，被指與多名女性的關係糾纏不清，形象破產。不過雯雯對他不離不棄，選擇跟他「一齊行落去」。兩人同年9月在一號風球下到旺角律師樓簽紙結婚，正式成為夫婦，Steven承諾婚後會一心一意愛太太。雯雯在2020年6月再為Steven誕下細仔天牧，之後Steven與雯雯不時在社交網曬一家四口溫馨照。

去年初被揭欠債纍纍

Steven為妻兒要搵錢養家，但負面新聞仍不絕，去年初被揭欠債纍纍，有指他跟妻兒搬屋避債，手機號碼停用，還被人貼街招追數。雯雯面對經濟困境，曾在社交網自爆家中只有200元現金，但為兩子要堅強面對一切。Steven其後撰文稱無走數、無走佬，一直默默工作還錢給朋友，求外界勿騷擾雯雯及其家人。他有返內地登台及工作掙錢，去年他們結婚兩周年時，他向雯雯發表愛的宣言，說會擔起頭家，握緊拳頭捱下去，努力邁向結婚3周年。到10月Steven自爆大仔天寶報讀幼稚園時遭歧視，雯雯都有發文撐老公。到11月中，雯雯曾在社交網發表感言，「每一段關係嘅結束，都係為咗有更好嘅將來。每一個選擇，都係考慮得好清楚之後嘅路點樣係最好。沒有仇恨沒有怨恨，對日後會更好」。有不少網民猜測她與Steven的婚姻狀况是否亮紅燈？當時Steven透過經理人否認，說婚姻沒有問題，可能是太太湊兩個小朋友壓力大之故。