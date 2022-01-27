【開箱】《勿說是推理》 菅田將暉化身長氣偵探

助警察排難解紛 找出真兇

一般推理劇會以多宗案件串連而成，《勿說是推理》也不例外。首集講獨居的「爆炸頭」大學生久能整（菅田將暉飾），靠父母給予零用錢過活；某日警察藪鑑造（遠藤憲一飾）找上門，稱阿整寓所附近公園發生命案，死者是阿整同學，他被帶返警署協助調查。有目擊者稱見到阿整與死者在案發當日曾會面，他遂成為嫌疑犯。阿整被藪鑑造逼供，但仍十分冷靜，心平氣和地為自己辯護，甚至引導警方找出真相，還解開警員的私人煩惱與鬱結。

阿整說話特色是長篇大論，不停碎碎念，聽者感煩躁，但他見解精闢獨到。譬如目擊證人稱看到阿整與死者會面，指他的爆炸頭髮型很難會認錯，阿整即一語道破，「如果有一對雙胞胎兄弟，出生後失散了，就會有一模一樣的人與死者會面」，既搞笑亦點出證人根本無法肯定所看見的人是阿整。他還說：「不明白為何目擊者與疑犯供詞出現矛盾時，警方一定認為目擊者說的是真話，疑犯就在說謊。」警方反駁目擊者沒說謊動機，但阿整認為警方永遠下意識相信目擊者。

阿整不論對人對事都觀察入微，受查期間聽到警察之間對話，目睹新紮女警風呂光聖子（伊藤沙莉飾）有意請辭，得悉她愛貓去世而感到痛苦，加上在職場受到歧視，日常只負責文書工作。阿整開解她稱，貓兒不讓主人看着牠去世，是對主人愛的表現；又表示女性在男性主導的職場，也有存在價值，可監督及執漏，令聖子重拾當警察的初心。另一刑警池本優人（尾上松也飾）因懷孕妻子變得神經質而感到苦惱，自稱有分擔家務，平日負責倒垃圾，卻被阿整指出他連家中有幾多個垃圾箱也不清楚，更不知道垃圾要先分類才能棄置。池本優人聽取阿整的意見後，夫婦關係大大改善。自此池本優人每當遇到問題，都會請教阿整。

另一案件遇推理天才

《勿說是推理》首集劇情十分緊湊，上半部主要展示阿整的個性，下半部則看他如何指引警方找出真相。他從警察青砥成昭（筒井道隆飾）口中得悉，藪鑑造在肇事逃逸車禍中失去妻兒；經過多番調查，加上阿整對死者的了解，發現肇事逃逸的車主正是死者，真兇就是替妻兒報仇的藪鑑造，並偽造證據陷害阿整。阿整洗脫罪名後，之後兩集捲入挾持巴士案，遇上另一推理天才熊田翔（永山瑛太飾），以及案件重要人物犬堂愛珠（白石麻衣飾）。

菅田將暉飾演久能整，「爆炸頭」造型十分搶眼，與香港男歌手曾比特撞樣而掀起話題。菅田將暉劇中角色獨特，對理所當然的事經常感到疑惑，不停思考，發掘出獨有的價值觀與理論；例如兩人在樓梯相遇，其中一人跌落樓梯的案件，阿整指出兩人雖互相指摘，證供矛盾，但兩人均沒說謊，只是觀點與角度不同，因此唯一真相是：「有人跌落樓梯」。演技多變的菅田將暉，帶領着全劇節奏，表現出色。若之後劇情沒出大錯，有望成為今季最佳日劇。