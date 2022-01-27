被指登港台禁播名單 C AllStar：同事了解中

【明報專訊】有名為「追蹤黨媒」的facebook專頁前日透露，港台電台部高層口頭向一眾DJ下達十大歌手禁播名單，包括黃耀明、何韻詩、RubberBand、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪及許廷鏗。C AllStar昨日出席活動時表示，對於傳聞及未是事實的事情不回應。問他們是否覺得港台很少播他們的歌？C AllStar說：「我們做音樂，做好本分，無計過不同媒體的支持度，亦沒深究港台有冇播我們的歌。其實港台以往對我們的支持度都很高；印象中做新人時，有攞過港台的新人獎和十大中文金曲，當時我們很開心。去年我們有兩首歌曲，亦曾在港台榮登歌曲榜冠軍位置。」他們稱公司同事正在了解中，待了解完才看未來如何發展。有否想過是發生什麼事？他們說：「沒特別去想，始終是傳言，不是事實的事情，回應會不公平，假設性問題亦不回答了。」