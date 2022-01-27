與李佳芯傳緋聞 禁合照需保持距離感受辱 「蟲草大王」陳恩德抽無綫千萬廣告

陳恩德昨日在活動上，逐一跟獲邀出席的藝人合照，包括司儀鄭裕玲、張繼聰、許廷鏗、王丹妮、羅孝勇、蔡潔、張天賦、戴祖儀、C AllStar、洪嘉豪等。

要求大合照保持距離

陳恩德接受傳媒訪問時被問到是為避緋聞或其他原因，才決定不用李佳芯（Ali）出席昨日活動？陳恩德即要求在律師陪同下回答，「無綫提出苛刻條件，她（Ali）的經理人突然提出特別要求，說在活動上不可以跟我合照及一同訪問，大合照也要保持距離，要相隔幾個人。在我公司立場，覺得好冇禮貌，甚至是帶點侮辱的要求 」。陳恩德自言沒和Ali經理人直接對話，是在同事處得知有此要求，他有傳WhatsApp問Ali「係咪你主意？」但她沒有回覆。

要求樂易玲交代

問二人關係是否轉差？陳恩德稱Ali之後有回覆，說是公司的要求，他說：「是私人內容，不講了；不是Ali的問題，是我們需要尊重，今（昨）日出席活動的嘉賓，起碼都要介紹和影張相。首先我要聲明，我不是個喜歡影相的人，我很怕影相。我講我的立場，亦因為這個原因，cut了她，不用出場，但這是無綫問題，所以公司已去信投訴，亦抽起所有在無綫的廣告，我覺得以我一個每年用千萬元計的客戶而獲得這種待遇，簡直侮辱緊我。（會否傾和解？）我覺得樂易玲要交代！」在旁的律師表示已出信給無綫，會書信來往，希望達成共識。

照送NFT禮物 避談是否追Ali

問陳恩德是否追求Ali？他以私人問題不回答，稱很多人問他Ali為何不出席，屬於公事才解釋一次。再追問是否追求Ali？他說：「她是我的好朋友，就算她今（昨）日沒有出席，我亦會送NFT的禮物給她，其他私人事就不回答了，她想點講，我完全尊重她講任何說話，我覺得不需要去跟她講任何說話，大家是朋友。」不過他表示不會給予Ali出場費，因為是無綫收取。至於會否告Ali違約？他的律師即代答：「我們因為會書信來往，這個我們會處理。」

提到Ali在聲明中跟他劃清界線，稱今後不會跟他有任何發展空間，陳恩德說：「她想點講都沒所謂，我的原則是不特別去傷害她，她是一個好人。」陳恩德接受電視台訪問時，無綫娛樂新聞台都有遞咪訪問。

樂易玲：保護和尊重藝人意願

昨日無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲就事件回覆傳媒表示，昨日無綫旗下藝人蔡潔、戴祖儀、羅孝勇等都有出席該活動，公司一向與各廣告客戶保持良好關係。從媒體報道，昨天活動有多名藝人出席支持，場面熱鬧。至於藝人在公司工作以外的商業活動，保護和尊重藝人意願，都是經理人的基本責任。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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