反擊 Damon Albarn批評 Taylor Swift：所有歌曲親自創作

Damon Albarn最終道歉

現年32歲的Taylor Swift周一（24日）下午立即在社交網反擊Damon Albarn，自言一直是對方的粉絲，直至看到他在《洛杉磯時報》的訪問，「我所有歌曲都是親自創作，你的批評完全錯誤，而且有害」；又聲言可以不喜歡她的作品，但不能抹黑她並非親自作曲，最後更語帶諷刺表示，「附言：以防你如有懷疑，這帖文也是我親自撰寫」。

曾與Taylor Swift合作的音樂人Aaron Dessner、Nathan Chapman等，也在社交網力撐Taylor；與她合作過5張唱片的Nathan聲言Taylor百分之100萬親自寫歌，而且是當代其中一位最偉大的創作歌手。事後Damon Albarn亦立刻道歉，並澄清從沒要抹黑Taylor不是親自作曲。