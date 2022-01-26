周勵淇疫下佗仔留陰影暫不追B 林家棟遺憾未能跟四哥慶功

家棟及Niki為節目擔任客席導師，家棟表示會壓縮多年經驗灌輸給參加者，更會趁機為電影揀蟀，他說：「我覺得操守好緊要，發覺很多新人在片場經常只顧拿着手機，經常NG，確實令人十分泄氣，如果連劇本都沒看，更加不可原諒。」家棟監製的《殺出個黃昏》於香港電影評論學會大獎獲多個獎項，透露因疫情，沒機會相約出來慶祝，「替四哥（謝賢）得影帝高興，希望我將來的劇本寫得再好一點」。問可有信心於金像獎獲獎？他表示這兩年累積拍了10多套戲，好「勁揪」，但不敢講睇好自己。

免兒子過早睇手機 拒上學前班

Niki表示暫時專注留港工作，之後會為兩套戲開工，兒子隨她留港生活，並稱疫下最大影響是一歲多的兒子要以zoom上學前班，「兒子未看過手機和電視，我和老公商量後，已決定不讓他上網課，自己陪兒子玩，最慘是到樓下公園玩也不可以，他見到公園封了，冇得玩鞦韆都喊」。Niki憶起懷孕時遇上疫情第一波，覺得好大壓力，有很大心理陰影，怕再次在疫下懷孕生仔，會覺得很痛苦，擔心抑鬱，故決定今年暫時不會有造人計劃。

Niki透露兒子遺傳了她與老公的演藝細胞，見她的同事到訪家中，即又跳又唱展示十八般武藝。問會否允許兒子參加選秀節目？Niki稱囝囝曾獲邀拍廣告，遭她拒絕，希望兒子18歲前，她還有監管權盡量保護他，不讓兒子出鏡，讓他在普通和開心的環境長大，她說：「18歲想參加，我不會反對，甚至若有能力會幫手，即使18歲之前想參加，我也不會阻止，都會考慮。」

記者：林祖傑