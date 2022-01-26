Uncle Ray中風「呢次真係死得」 契仔及時送院搶救 大步檻過

Andy回覆《明報》稱本月13日Uncle Ray在家休息，傍晚6時許買了蛋撻給他吃，當時他跟Uncle Ray說待9時才吃飯，但8時許見他坐在房間耷着頭似好攰，問他是否不適，他說：「Andy呢次可能真係死得。」他又稱吞不下藥丸。Andy即時叫救護車，在送院途中Uncle Ray沒有說話，救護員張開他的口，問若聽到便伸脷，見他伸脷才知道他聽到，但講不出來。入院後經過20分鐘搶救，他已可張開眼與說話，後來接受腦部掃描，幸好沒有大礙，住院後已返家休息，可以正常生活，多謝大家關心。

車淑梅致電慰問「佢聲如洪鐘」

車淑梅也致電Uncle Ray慰問，稱對方聲如洪鐘，大家也鬆一口氣。車淑梅稱要多謝Andy夠醒目，要向他學習，時刻守護着家中的長者。Uncle Ray大步檻過，他向車淑梅說，是媽媽守護着他。

娛樂組