重提22年前合演《男親女愛》 鄭裕玲爆黃子華大量改劇本

黃子華與Do姐自2000年拍攝經典劇《男親女愛》後，近日兩人因工作再碰頭，子華偕電影《飯戲攻心》導演陳詠燊接受Do姐的電台節目《口水多過浪花》訪問。Do姐問子華為何在《飯》片只參演沒投資做老闆？子華苦笑說：「上次做老闆的《乜代宗師》票房過3000萬，但部戲拍得很貴，蝕了很多錢，發覺自己做老闆真的搵笨，所以今次都是做回演員好了，而且難得導演陳詠燊找我演出前已有完整劇本，故事很引人入勝，看了劇本後很快便答應演出。」Do姐爆當年與子華拍《男親女愛》時，子華大量改劇本對白，問他現在是否一樣？子華妙答：「我今次以舞台劇演員心態去演這部電影，所有收到的劇本，我都當是莎士比亞的劇本，試問你又點會去改莎翁的劇本呢？」

子華透露沒戲開的日子會注重保健，閒時睇醫生調理身子，多做運動；有次睇醫生撞到發哥（周潤發），感覺不可思議，他說：「發哥好熱心教我跑步，還在人來人往的電梯大堂講足10分鐘，很有心，且毫無架子。」Do姐順勢託子華下次撞到發哥時，邀對方上其電台節目；子華表示沒問題，但不知何時再撞到發哥。

陪女兒上網課 張繼聰：又再讀K2

至於子華前晚在《飯》片的宣傳活動上，談到該片受疫情影響未知何時上映，他說：「我們不是比一般人更擔心，只是如普通人一樣的心情，疫情當然會打亂工作計劃，連舞台劇都要延期，唯有見步行步，希望嗰步行得靚啲啦！我還有金句，就是雖然要躺平，但要棟篤咁躺平。」張繼聰表示現階段會先調整心態，盡量開朗點，去年的賀歲片也是同一命運，已有經驗，「工作有少少影響，有時間便多點和子女相處，但現在變回網上授課，噩夢又回來了，日日陪女兒上zoom，工作量大增，雖然不用返工，但要返學，我又再讀K2」。

鄧麗欣讚林明禎好sweet

鄧麗欣表示被林明禎叫「Stephy姐」不會尷尬，「其他人這樣稱呼不太好，但林明禎這樣叫我就覺得好sweet、好有愛」。Stephy大讀林明禎很獨立，廣東話又大有進步。對於電影上映無期，林明禎希望3月離港前能看到順利上映。Stephy稱疫情打亂工作計劃，「本來情人節還有另一套電影上映，但上映檔期可能要重新排過，反而是心情受影響」。問Stephy新一年感情狀况？她笑稱未去算命，都很想知，暫時未發現有追求者，亦不心急。王菀之去年在樂壇較低調，今年會否全力回歸樂壇？她說：「我會繼續做音樂，只是有其他夢想需要努力去實踐，在藝術方面較活躍，因為不可在同時間做幾樣事情，但我最鍾意都係音樂。」問可有生B計劃？她說：「這方面暫時不在計劃內，應該不會住。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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