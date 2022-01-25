【開箱】《柔情酒吧》 「舅父」賓艾費力跑出爭男配

父親缺席 舅父陪伴成長

以佐治古尼的號召力，《柔情酒吧》陣容不會弱，包括《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）、《挑戰者1號》泰舒萊頓（Tye Sheridan）、《無所作為》莉莉拉比（Lily Rabe），以及《回到未來》「布朗博士」基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）等參演。

故事講述1970年代，年僅9歲的JR隨媽媽Dorothy返娘家長居，除了外祖父母，還有舅父Charlie同住。後者開設酒吧，並博覽群書，自學成才，漸漸代替了JR父親的角色，總在關鍵時刻給予重要意見。雖然Dorothy希望兒子考入哈佛或耶魯，將來成為律師，JR卻鍾情寫作，Charlie亦一直鼓勵他追夢。JR後來以優異成績考入耶魯大學，又獲得獎學金，但與同學Sidney的初戀卻不順利；再次見到任職電台的父親時，JR更徹底失望。

此片在爛番茄影評網站毁譽參半，批評劇情平淡而多愁善感；掌聲都是給一衆演員，尤其是扮演舅父Charlie的賓艾費力，他亦先後獲金球獎及演員公會提名最佳男配角，下月公布入圍名單的奧斯卡，很大機會亦榜上有名。

去年被爆有份創辦初創公司Wonder Dynamics並完成A輪募資900萬美元的泰舒萊頓，飾演成年後的JR，表現亦不俗。有一幕講述他初次到訪女友Sidney的大宅，並拜會其父母，後者的冷漠和傲慢，讓基層出身、媽媽還要投靠娘家的JR十分不是味兒，按捺不住而出言頂撞，也葬送了這段他後來一直放不開的感情。無論這段「見家長」戲，還是JR到《紐約時報》見工及上班的一幕，泰舒萊頓都拿揑得不錯。

原作者為哈里王子執筆寫回憶錄

飾演JR童年的男孩丹尼爾藍尼亞利（Daniel Ranieri）首次演戲，也十分亮眼；導演佐治古尼接受傳媒訪問時就說，當年在劇集《仁心仁術》扮演兒科醫生5年，幾乎每天開工都是對着童星，所以教小孩演戲，不會難倒他。佐治稱小朋友也比成人所想像的聰穎，完全知道在拍什麽。雖然過往跟很多童星演對手戲，佐治還是忍不住大讚丹尼爾很厲害，「有一場戲，6頁紙劇本，講述他坐在車內跟爸爸見面，一鏡過直落；他演一次，我已收貨」。

片中JR矢志成為作家，尾聲他開始為著作構思，自言潮流興回憶錄，以此方向發展。事實上此片正是改編自贏過普立兹獎的《洛杉磯時報》前記者莫林格（J. R. Moehringer）2005年出版的回憶錄《The Tender Bar》，書中記錄了他的成長點滴，莫林格父親是紐約市的電台DJ，卻從沒養育他，反而開酒吧的舅父及其他常客，成為他的「代父」，陪伴他成長；即使離家以後，這酒吧依然是他失敗、傷心時刻的避風港。莫林格應是文筆優秀的作者，回憶錄不但暢銷，而且被《紐約時報》、《美國今日報》等選為年度好書。連美國網球名宿阿加斯（Andre Agassi），也是看過莫林格的回憶錄後邀請他執筆；至於最新客戶則是英國哈里王子，據稱莫林格收取了100萬美元酬勞，把哈里王子的真情剖白化為文字，預計年底出版。

把莫林格回憶錄寫成《柔情酒吧》劇本的威廉莫拿漢（William Monahan），也非泛泛之輩，有份把港片《無間道》推上奧斯卡頒獎台，曾以《無間道風雲》奪最佳改編劇本獎。不過，似乎把回憶錄的文字化為影像，需要比改編電影多花十倍八倍心思；若劇情平淡，責任也不止編劇，先後拍過《危險性私隱》、《各位觀眾晚安》、《愛情決勝分》、《選戰風雲》、《古文明救兵》、《堅離地死人劫案》及《永夜漂流》的佐治古尼，已是第8次當導演，經驗不淺了，責任更大。