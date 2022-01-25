酒店澄清無贊助盆菜 雪姨YouTube頻道訂閱人數退減

至於雪姨大讚的兩間酒店，有網民在酒店社交平台派嬲。兩間酒店均表示沒有贊助或參與有關片段內容，稱盆菜是網絡媒體自費購買，沒有商業合作。雪姨以酒店盆菜跟茶餐廳比較，令網民感不公平外，有人認為她在片中踩茶餐廳盆菜的髮菜少，目的是為加插宣傳生髮水。有關生髮水品牌的社交平台也被網民派嬲，有網民留言問「係咪有髮菜送？」品牌的社交網專頁已找不到雪姨的照片。

袁彌明揀有良知人合作

袁彌明也在社交平台討論事件，表示選KOL宣傳公司產品時，不會只看訂閱人數，她有時會憑直覺揀人，並說：「係咪好人、有誠信與良知？還是貪錢、勢利、現實、『菠蘿雞』靠黐上位？我就鍾意搵王宗堯、田蕊妮、盧覓雪與小花這類，不過他們是真正明星與名嘴，不是KOL。」

娛樂組