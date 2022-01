前天(23日)是黃心穎的33歲生日,她終於「現身」,在社交網分享捧着生日蛋糕開懷大笑的照片,又跟兩個家姐黃心美、黃心妙慶祝,壽星女留言:「Thank you all and wish you all well too, it's been a long time.」黃心妙亦分享了三姊妹分別抱着4隻狗仔的合照,她留言:「Happy Birthday to 小B #唔講以為狗仔生日 #要健康快樂喔 #sisters #還是缺一。」

娛樂組