COLLAR首任代言 Candy調轉鞋著瘀爆 Win Win拒入女團 Marf：無影響

COLLAR出道未夠半個月，已獲首個代言工作，隊長沈貞巧（Gao）與成員許軼（Day）表示興奮、驚喜，以及感到很榮幸，稍後還會拍攝廣告。邱彥筒（Marf）透露COLLAR快將推出新團歌，但未知風格，叫大家密切留意。問到今次代言酬勞是否可觀？她們齊聲表示不知道，稱活動後要問經理人。陳泳伽（Winka）稱知道可以做代言人，已興奮得忘了問酬勞。Marf表示她們近日行程非常緊密，今次活動也是早兩日知道，前一晚才排舞。

Gao擔心演唱會延期

問她們還想代言什麼產品？Marf說：「食品。」蘇芷晴（So Ching）表示仍是新人，什麼類型的產品都想嘗試。現時是否已接下很多廣告？Gao稱不清楚，因最近大家都埋頭苦幹準備3月舉行的演唱會，也擔心會受疫情影響延期。蘇雅琳（Ivy So）表示安全最緊要。Marf期望演唱會能如期進行，她們現時沒想太多，照常準備和排練。嘉賓方面，Winka說未知，仍與公司商討。

So Ching支持Win Win決定

談到經理人戴穎爆《造星IV》總決賽獲第5名的楊安妮（Win Win）拒入女團 ，問是否有成員取代了Win Win位置？Gao表示沒有說誰取代誰，原本就是選了現有的團員，她亦不知如Win Win加入，是否變9人女團，但會支持對方的選擇，相信大家將來也有合作機會。Marf稱Win Win不加入，對女團無影響，COLLAR成立一刻就是她們8人，而且《造星IV》只是一個很細的舞台，外面還有很多發展空間。So Ching也表示會尊重每個人的決定。

Day承認混血兒身分

網民早前投選「COLLAR素顏評分」，Day獲最多正評，成為網民票選素顏最靚COLLAR成員。

Day表示有留意，因為粉絲有傳給她看；她覺得成員們素顏都很靚，跟化妝後沒太大分別，「不會特別開心，這只是網民玩的排名，大家都不會太介意」。Day承認自己是混血兒，父親是尼泊爾人，母親是香港人，只是比賽時沒特別提及自己是混血兒。

姜濤最愛港產賀歲片

Marf和Day早前伙拍師兄姜濤及王菀之、YouTuber雞丁為某銀行拍攝賀年廣告，齊扮貓賣萌。其中姜濤表示感興奮，因今次拍攝廣告猶如拍賀歲片，「我很愛熱鬧，所以自小就非常喜歡看港產賀歲片，尤其劇情多數是關於一家人聚首一堂吵吵鬧鬧，就特別有過年氣氛」。至於有否準備派利市？姜濤稱以前是收長輩的利市，但開始工作後也會派利市給同事。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com