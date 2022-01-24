【開箱】《新聞記者》 良心公僕與求真傳媒 監察政府聯盟

比電影版多枝節

比電影版多增3倍篇幅的日劇《新聞記者》，內容和角色也更多及複雜。主要分4條主線發展，並在後段匯聚起來。第一主線是《東都新聞》記者松本杏奈（米倉涼子飾）被視為傳媒界異端，總在政府記者會窮追猛打，連報社政治版同事也對她有微言，杏奈卻我行我素，無論返工下班都埋首追訪的資料。她的兄長原是政府官員，卻變成植物人，癱瘓在醫院。另一條線是財務省官員鈴木和也（吉岡秀隆飾），被調職到中部的名古屋，本來很欣喜，但上班後沒多久就被勒令每天刪改政府的機密文件，他認為在做違法的事，曾反抗及請辭不果，內心非常掙扎。第三條線是另一官員村上真一（綾野剛飾）被調職至內閣情報調查室，化身網軍，專責掩蓋不利政府的黑幕。最後一條線則是單親家庭長大的大學生木下亮（橫濱流星飾）本來對社會時事毫不關心，受到兼職派報同事繭的教訓，學習每天看報，甚至改變了志向，以及畢業後的求職策略。

電影版沈恩敬的角色，以《東京新聞》女記者望月衣索子為藍本，在慶應義塾大學主修政治的她，專跑中央政府新聞，不停發問是其個人風格，時任內閣官房長官菅義偉就多次跟她交手，對其死纏不休曾表示「沒必要回答你的每個問題」。有人批評望月「做騷」，在階級輩分有明確分野的保守日本社會，她確屬異數。劇集版開首松本杏奈出席政府記者會就保留了望月的特色，對比電影版的沈恩敬，米倉涼子氣場亦強大很多。

《新聞記者》電影版劇情較簡單，講述女記者吉岡的父親是資深傳媒人，因一次錯誤報道自殺身亡。她認為父親的死可疑，卻苦無證據。另一方面，她收到匿名傳真指政府推動新設大學的資料。任職內閣情報調查室的官員杉原，被上司要求伙同地下網軍抹黑及掩飾針對政府官員的醜聞，杉原不認同上級指示，及後發現跳樓自殺的前上司神崎，生前處理新設大學事件。吉岡和杉原後來分別發現政府借新設大學研究軍事生化武器。吉岡訪問惹上桃色醜聞的文部省官員，後者反對新設大學成立，暗示內閣情報調查室動員抹黑，清除政敵之外，也操控媒體，逆轉民意。杉原的前上司神崎被委派主理新設大學，因不願再做代罪羔羊而走上絕路。此事也促成杉原跟吉岡聯手尋找證據。尾聲吉岡找到證據，上司卻提醒她，獨家新聞刊登出來後，政府也可能一概否認並反駁是她錯誤報道，一如她父親當年遭遇。結局沒告訴觀衆政府的錯誤政策有否被吉岡的報道扳倒，但《朝日新聞》等「大報」已預備追蹤這事件。

影射「森友學園」醜聞

劇集版主角松田杏奈的兄長康平不是傳媒人而是官員，但同樣對抗政府而遭逢不幸。電影中的杉原換成村上真一，一樣不齒內閣情報調查室的工作；曾跟康平共事的他，對其下場感震驚，亦同情杏奈。然而他是捲入榮新學園土地買賣醜聞的首相夫人秘書，事後調職內閣情報調查室。電影版走上絕路的神崎，在劇集換成財務部官員鈴木和也，他被指派竄改的文件，正是有關榮新學園土地買賣，劇中他被塑造成良心公僕，曾為自己的工作感自豪，但被敬重的上司黑崎正（田口智朗飾）指派參與竄改文件後，罪惡感揮之不去，錄下所有罪證。他被杏奈追訪期間，知道自己調職中部並非循正常時序，並明白是被故意安排參與竄改文件勾當，更感絕望。鈴木這角色戲分比電影版多，也更深入描述政府如何從上而下層層壓榨公務員；即使黑崎正也不是完全壞的上司，他也受到財務省更上層的欺壓。另外，劇集版安排了鈴木身故後，太太真弓（寺島忍飾）不忿財務省官員冷漠的態度，以及想查清楚丈夫輕生的真相，於是跟杏奈聯手，後來更向政府提告。

與電影版完全無關的角色，是橫濱流星扮演的大學生木下亮，由完全不關心社會，到受同事橫川繭（小野花梨飾）影響，開始了解時事，從繭的口中認識到鍥而不捨追查真相的杏奈是好記者。當敬重的姨丈鈴木身故後，他說服阿姨真弓相信杏奈，並立志加入《東都新聞》成為記者。除了有新聞行業的傳承意味外，編導也加入了新冠肺炎疫情的背景，講述剛畢業的繭本來被大公司取錄，受疫情影響，公司刪除了所有新入職名額，讓她十分沮喪。當時剛當見習記者的亮決意要訪問繭，寫成疫情下的特稿。劇中描述的榮新學園事件，其實是影射現實中的「森友學園」醜聞。2016年6月，財務省將一塊地皮以約市價一折賣予森友學園，時任日揆安倍晉三的夫人安倍昭惠亦牽涉其中，另外財務省改寫相關文件、涉事官員懷疑自殺、財務省理財局局長辭職等風波，跟劇情幾乎一樣。有網民就戲稱《新聞記者》描繪得很白，只差名字虛構而已；日劇原已較少政治驚慄題材，這樣直白鞭撻政府，也只有Netflix這類外國串流平台能容得下。