劉思慕染疫 網民：尚氣不敵變種病毒

現年32歲的劉思慕上周四在社交媒體留言：「我一直懷疑為何滑雪一整天後，竟會覺得這麼累，原來是感染了Omicron。」同時公開他在美國猶他州滑雪的照片，粉絲紛紛留言慰問，就連《醉爆伴郎團》美籍韓裔諧星鄭肯（Ken Jeong）亦祝他早日痊癒。不幸中的大幸是，劉思慕確診後症狀輕微，目前狀態尚好，感謝網民關心。

《蜘蛛俠》有機重登票房冠軍

新冠病毒肆虐全球，除了「尚氣」劉思慕外，其他扮演超級英雄角色如「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）及「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）等，早前亦曾確診，看來超級英雄群組已逐漸成形，人數更有上升趨勢。

提起班尼狄，上周五（21日）在倫敦舉行新片《犬山記》特別放映會上，英國男星「邪神洛基」湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）亦來捧場，二人更在台上對談。原來他倆扮演Marvel超級英雄前，早在金像大導史匹堡（Steven Spielberg）執導《雷霆戰駒》已曾合作，因此專程來捧舊拍檔的場。

至於另一英國男星湯賀蘭（Tom Holland）主演的Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》，在美國上映第6周，上周五單日票房仍然屈居在驚慄片系列《奪命狂呼》（Scream）之下，只能排第二位。不過，據當地業內人士估計，上周末3日票房數字該會出現逆轉，《蜘蛛俠》料收1350萬美元（約1.05億港元）反勝《奪命狂呼》重登票房冠軍寶座。

截至上周五為止，《蜘蛛俠》美國累計票房已達7.1億美元（約55.3億港元），穩佔當地史上最高票房電影第4位，只要賺多5000萬美元（約3.9億港元）便可超越《阿凡達》，躋身票房榜三甲指日可待。