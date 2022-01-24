新片演跳掣文青 鄧麗欣：首次被「神」追求

Stephy承認今次跟以前演出的《龍咁威2003》等喜劇截然不同，角色性格很似她本人，「我都有跳掣的一面，因為我很着重平衡，得不到平衡就會跳掣；但跟角色不同的是我不會在人面前表現出來，會收埋自己一段時間。媽咪已習慣了，不會被嚇親。角色粗豪的性格，亦跟我很相似，平時出來工作比較女性化，其實私底下我好男仔，不拘小節，在朋友面前很隨意」。她笑言第一次被神（子華神）追求，不過戲中還多了個張繼聰，「兩個爭我都幾尷尬」。陳詠燊則認為很荒誕，但現實又會發生。

記者：柯美

（鄧麗欣）Jacket/Dress：Portspure/Iris & Ink by outnet

Styling：Queenie Yu

Hair： Vince Pang@IL COLPO group

Make Up：Cyrus Lee

（陳詠燊）Blazer：Mijosu