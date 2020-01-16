讚MIRROR三子《IT狗》演得好 凌文龍不介意被搶風頭

記者：林蘊兒

曾經憑《黃金花》奪得第37屆香港電影金像獎最佳新演員的凌文龍，入行日子不短，有一定演出經驗；之前客串過劇集《歎息橋》，在《IT狗》擔正男主角，但沒以「前輩」自居。他覺得劇組每名演員都是平等，大家本着同一信念演好每個角色。埋位前大家預先溝通，有商有量「度」定演出細節位，可是當正式拍攝，現場真實反應又有意想不到效果。

不習慣開早收夜頻NG

凌文龍難忘與Lokman演一場對手戲，「在第2集，我和Lokman有場戲，由於沒預計拍攝時場景出現一些小錯誤，意外地提升Lokman角色的特質。因為臨場爆肚，我們只好盡量忍笑，忍得很辛苦，好彩導演都覺得搞笑所以收貨」。可能不太習慣拍劇要開早收夜的運作模式，凌文龍自爆一早開工未回魂，望見對手岑珈其的搞鬼表情頻頻忍不住笑，結果連累大家NG，真是老貓燒鬚。

10年前雙失飲酒亂花錢

《IT狗》故事講述凌文龍飾演的阿信本是銀行IT部主管，不幸被公司解僱，同時又與女友分手，失業加失戀雙重打擊，令他頓成「雙失男」。現實中的凌文龍亦有過類似遭遇，「大約10年前，工作不太如意兼失戀，不開心就約朋友飲酒訴苦，又亂花錢當發泄，結果收入月月清。那段頹廢日子維持約半年，當時真的非常窮，終於覺得沉下去不是辦法，於是收拾心情重新做人，現在想起都覺得幾可怕！」

挑選劇本角色自認固執

凌文龍有感同身受的經歷之外，劇中角色與他的人生也頗相似，同樣對未來很有抱負，為堅持自己信念會撐到底。例如劇中阿信研發新應用程式，原是為人服務，並非一心只想賺錢；創業過程卻面對不同困難及挑戰，仍不肯輕言放棄。自認性格硬頸的凌文龍，對演戲也一直抱有理想，堅持每部作品都帶信息給觀眾，所以挑選劇本和角色時特別固執，認為不適合自己的工作就不會接，經理人也勸喻無效。

儲夠彈藥盼留學德或法

演出橫跨舞台、電影及電視不同範疇，凌文龍的身分既是演員，也是節目主持和話劇導師，同時多棲發展。他透過教學，跟年輕一輩分享交流，啟發他對演戲有新思維，對幕後創作也產生興趣。他解釋：「疫情期間工作有一定影響，很多計劃都不停變，亦多了時間研究嘗試寫劇本，希望有一日能當電影導演，但沒有日子期限。其實我還有另一夢想，就是當儲夠彈藥，想去法國或德國讀書，修讀有關導演、攝影或戲劇的科目，希望這個夢想在我40歲左右可以達成。」

《造星IV》啓發想學舞

現年35歲的凌文龍自言行事偶然會有莫名衝動，不排除隨時坐言起行，不惜一切去追夢。正如他最近有衝動突然想學跳舞，「有次影相想學人擺出chok甫士，我竟然不識做。後來看了一班《全民造星IV》女仔的演出，她們表演時所散發的自信，擺甫士又靚，驅使我想學跳舞。雖然30幾歲人才去學跳舞，不過我有信心還跳得郁，可能只是比MIRROR差少少！」

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